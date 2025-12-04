Nagpur News : एक लाखांवर कर्जदार सावकारी ओझ्याखाली; १२३६ सावकारांकडून १२५ कोटींचे कर्ज

- चेतन बेलेनागपूर - जिल्ह्यात अधिकृत सावकारी वाढू लागली असून चालू आर्थिक वर्षात एक हजार २३६ परवानाधारक सावकारांकडून तब्बल एक लाख १८३ जणांना १२५ कोटी ३६ लाख ७३ हजारांचे कर्ज दिले आहे. यावरून जिल्ह्यात सावकारीचा फास किती घट्ट होत आहे हे स्पष्ट होते. .शहर व शहरालगत ग्रामीण भागात नागरीकरणात झपाट्याने वाढ होत आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे बँकिंग व्यवहारांची गुंतागुंत, तत्काळ कर्जाची गरज तसेच सूक्ष्म उद्योजकतेत वाढ. यामुळे सावकारांवर अवलंबून राहणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. उपनिबंधक कार्यालयात असलेल्या नोंदीत शहर, ग्रामीण व उपनगर भागात सावकारी व्यवहारात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. त्यातही बिगर कृषी गटातील कर्जदारांची संख्या सर्वाधिक आहे..मध्यम, निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबाचे प्रमाण अधिकआर्थिक स्थिती, रोजगार, किरकोळ व्यवसाय आणि अनौपचारिक व्यवहारांमुळे नागरिकांना तातडीच्या पैशाची गरज भासते. बँकांमध्ये प्रक्रियेतील विलंब, हमीदारांची अडचण, कागदपत्रे आणि तपासणीचे ताण यामुळे लोक सावकारांकडे वळतात. कर्जदारांमध्ये मध्यमवर्ग आणि निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबांचे प्रमाण मोठे असल्याचे उपनिबंधक विभागाकडून सांगण्यात आले..निम्मे सावकार एकट्या महानगरातजिल्ह्यात महानगरासह १३ तालुके आहे. यात १२३६ सावकारांची अधिकृत नोंद आहे. यापैकी एकट्या महानगरात ७३० सावकारांच्या नोंदी आहे. एकूण सावकारांच्या ही संख्या निम्म्यापेक्षाही अधिक आहे. यांच्याकडून १९ हजार ३२३ जणांना ४५ कोटी ९४ लाख ७५ हजारांचे कर्ज देण्यात आले आहे.या कारणासाठी घेतात कर्जघरगुती खर्च, लग्नसमारंभ, व्यापार, आरोग्य तसेच वैयक्तिक कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जांचे प्रमाण जास्त असल्याचे सांगण्यात आले..शहर, ग्रामीणमध्ये लक्षणीय वाढले सावकारनागपूर शहर-१, शहर-२ आणि शहर-३ मध्ये परवानाधारक सावकारांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. ग्रामीण भागात हिंगणा, रामटेक, भिवापूर, मौदा, काटोल, उमरेड आणि कामठी या तालुक्यात सावकारीचे प्रमाण झपाट्याने वाढल्याचे दिसते. अनेक सावकारांनी वर्षभरात नव्याने परवाने घेतले आहे.जिल्ह्यातील एकूण परवानाधारक सावकारांची संख्या १२३६ वर पोहोचली आहे. एकट्या ऑक्टोबर महिन्यात १० अधिकृत सावकारांना सावकारीचा परवाना जारी करण्यात आला आहे..नऊ तालुक्यात तारण कर्जाचा ओढाजिल्ह्यातील रामटेक, कामठी, पारशिवणी, मौदा, काटोल, कुही, नरखेड, कळमेश्वर, भिवापूर या नऊ तालुक्यात तारण कर्जाचा ओढा दिसून येत आहे. या नऊ तालुक्यात ६७ हजार २३६ जणांनी ५६ कोटी १९ लाख २५ हजारांचे कर्ज उचलले आहे.नियम मोडून अधिक व्याज दरसावकारांना कर्ज वाटपासाठी नियम आखून दिले आहे. मात्र अधिकृत परवाना मिळाल्यानंतरही काही सावकार अधिक व्याजदराने व्यवहार कवरतात का, कर्जदारांचे शोषण तर होत नाही ना, याबाबत प्रशासनाकडून चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.