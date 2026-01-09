Madhav Gadgil: ‘नीरी’ला कटू सत्याची करून दिली आठवण; पद्मभूषण डॉ. माधव गाडगीळ यांनी पर्यावरण अहवालातील त्रुटी केल्या होत्या उघड!

नागपूर: भारताचे ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ, पद्मभूषण डॉ. माधव गाडगीळ यांचे गुरुवारी निधन झाले. त्यांनी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेत (नीरी) संशोधन समिती सदस्य म्हणून काम पाहिले होते. भारतात तयार होणारे पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अहवाल त्रुटीपूर्ण असल्याची स्पष्ट भूमिका नीरीच्या स्थापनादिनीच मांडून कटू सत्याची आठवण करून दिली होती. त्यांच्या आठवणींना पर्यावरणप्रेमी, सहकाऱ्यांनी उजाळा दिला..Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...परखड मतासाठी ते ओळखले जात. अंडर १६ मध्ये उंच उंडीमध्ये त्यांना सुवर्ण पदक मिळाले होते. स्कुबा डायविंगमध्ये त्यांची आवड होती. सामान्य माणसाला निसर्गाचे महत्त्व पटवून देण्याचे काम त्यांनी केले. सत्ता कुणाचीही असो पर्यावरण, परिसंस्थेत जराही तडजोड त्यांना मान्य नव्हती..नीरीच्या ६१ व्या स्थापनादिनी आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या उदाहरणाचा उल्लेख करीत नीरीच्या २०१० मधील पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अहवालावर टीका केली होती. भारतामध्ये अधिकृतरीत्या तयार होणारे बहुतांश अहवाल प्रकल्पांच्या बाजूने बनावट तथ्यांनी भरले असल्याचे सांगत एकही अहवाल प्रकल्पातील त्रुटी दाखवत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. प्रत्येक विषयात त्यांचे मत महत्त्वपूर्ण होते. देशात होणाऱ्या लहान मोठ्या पर्यावरणाशी संबंधित घटनांवर त्यांची नजर असायची. त्यावर ते स्पष्टपणे परखड मत व्यक्त करायचे, अशी माहिती नीरीचे माजी शास्त्रज्ञ तसेच पर्यावरणप्रेमींनी दिली..पर्यावरणावर काम करणाऱ्या नीरीत डॉ. माधव गाडगीळ यांनी रिसर्च कौन्सिलर म्हणून काम पाहीले. त्यांची बऱ्याच विषयात मदत व्हायची, देशव्यापी इम्पॅक्ट असेसमेन्टमध्ये सुधारणा सुचविण्याचे काम त्यांनी केले. बऱ्याचदा खुल्या मनाने चुकाही दाखवून दिल्या. त्यांची बऱ्याच गोष्टीत मदत व्हायची हे कायम आठवणीत राहील.-डॉ. अतुल वैद्य, कुलगुरू, एलआयटीयू, नागपूर..डॉ. गाडगीळ यांचे योगदान अमूल्य ः गडकरीपर्यावरणाविषयी सामान्यांच्या मनात आपुलकी निर्माण व्हावी, यासाठी मराठीतून पुस्तक लिहिणारे एक ज्येष्ठ अभ्यासक आपल्यातून गेले, याचे फार दुःख आहे. पद्मभूषण पुरस्कार मिळवूनही अत्यंत साधे आणि विनम्र असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व होते. ग्राउंड ट्रूथिंग’ म्हणतात तसा अभ्यास करून त्यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी सर्वांना कामाला लावले होते. दिल्लीतील शासनापासून तर पर्यावरण विभागाला प्रसंगी वनखात्यालाही त्यांनी धारेवर धरले. त्यांच्यासोबत वेळ घालवता आला, त्याबद्दल फार समाधान आहे. .पर्यावरणाविषयी सामान्यांच्या मनात आपुलकी निर्माण व्हावी, यासाठी मराठीतून पुस्तक लिहिणारे एक ज्येष्ठ अभ्यासक आपल्यातून गेले, याचे फार दुःख आहे. पद्मभूषण पुरस्कार मिळवूनही अत्यंत साधे आणि विनम्र असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व होते. ग्राउंड ट्रूथिंग’ म्हणतात तसा अभ्यास करून त्यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी सर्वांना कामाला लावले होते. दिल्लीतील शासनापासून तर पर्यावरण विभागाला प्रसंगी वनखात्यालाही त्यांनी धारेवर धरले. त्यांच्यासोबत वेळ घालवता आला, त्याबद्दल फार समाधान आहे.-किरण पुरंदरे, पक्षितज्ज्ञ, निसर्ग अभ्यासक व लेखक..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .पर्यावरणीय प्रश्न भेडसावत असताना पर्यावरणासाठी प्रामाणिकपणे लढा देणारे ज्येष्ठ कार्यकर्ते निघून गेल्याचे दुःख आहे. त्यांनी पर्यावरणासाठी कोणतीही तडजोड कोली नाही, असे अनेक प्रसंग आहेत. राष्ट्रनिर्मीतीत पर्यावरणाच्या अनुषंगाने त्यांच्या कार्यासाठी वनराईच्या वतीने त्यांना राष्ट्रनिर्माण पुरस्कार देण्यात आला होता. त्यांच्या जाण्याने फार मोठे नुकसान झाले असून ही भरून न निघणारी हानी आहे.- डॉ. गिरीश गांधी, विश्वस्त, वनराई फाउंडेशन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.