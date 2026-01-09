नागपूर

Madhav Gadgil: ‘नीरी’ला कटू सत्याची करून दिली आठवण; पद्मभूषण डॉ. माधव गाडगीळ यांनी पर्यावरण अहवालातील त्रुटी केल्या होत्या उघड!

Environmental Report Errors highlighted by gadgil: डॉ. माधव गाडगीळ: पर्यावरणाच्या सत्यासाठी लढणारे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ
NEERI Faces Criticism as Gadgil Flags Serious Report Errors

NEERI Faces Criticism as Gadgil Flags Serious Report Errors

नागपूर: भारताचे ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ, पद्मभूषण डॉ. माधव गाडगीळ यांचे गुरुवारी निधन झाले. त्यांनी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेत (नीरी) संशोधन समिती सदस्य म्हणून काम पाहिले होते. भारतात तयार होणारे पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अहवाल त्रुटीपूर्ण असल्याची स्पष्ट भूमिका नीरीच्या स्थापनादिनीच मांडून कटू सत्याची आठवण करून दिली होती. त्यांच्या आठवणींना पर्यावरणप्रेमी, सहकाऱ्यांनी उजाळा दिला.

