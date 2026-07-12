पाकिस्तानातील गँगस्टर महाराष्ट्रातील तरुणांना कसं जाळ्यात ओढायचे? तपासातून धक्कादायक खुलासा, Modus Operandi समोर...

नागपूर : पाकिस्तानमधील कुख्यात गँगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जाट आणि राणा हनेने यांच्याकडून देशभरातील तरुणांना गॅंगशी जोडण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी संपर्कात येणाऱ्या तरुणांना पहिल्यांदा विविध ‘टास्क’ आणि त्यानंतर तो त्यात यशस्वी झाल्यावर त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या गुन्हेगारी कारवाया घडवून आणण्यात ट्रेनिंग देण्यात येत असल्याची कार्यपद्धती असल्याची माहिती असल्याचे समोर आली आहे..महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) गुरुवारी धाडसत्र राबवून नागपुरातील यशोधरानगर, वैशालीनगर, सेंट्रल ॲव्हेव्यू, गणेशपेठ परिसरातून चार तर चंद्रपुरातून तीन, गोंदिया, वर्धा आणि गडचिरोली येथून प्रत्येकी एकाला ताब्यात घेतले होते. याप्रकरणी त्यांची चौकशी करीत त्यांच्या मोबाइलची तपासणी करण्यात आली. त्यातील काही कंटेट घेऊन तपासणी सुरू केली आहे..पाकिस्तानी गँगस्टरकडून नागपूरच्या युवकांना फुस; १० जणांना एटीएसने घेतलं ताब्यात, कसा केला जात होता संपर्क?.दरम्यान सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासात गँगस्टर शहजाद भट्टी यांच्याकडून इन्स्टाग्रामवर ‘भाईगिरी’ आणि हिंदू-मुस्लीम’ यांच्या संबंधातील व्हिडिओ क्लिप्स टाकून तरूणांना हेरण्यात येते. त्यानंतर त्याचेशी संपर्क साधून त्यांना सुरुवातीला छोटे टास्क देण्यास सुरुवात होते. ते टास्क पूर्ण केल्यावर युवकांना मोठे टास्क देण्यास सुरुवात होते. यातून गळालेल्या युवकांना सोडून त्यातील अट्टल गुन्हेगारांना जाळ्यात ओढण्यास सुरुवात होते. त्यातून खून आणि इतर कारवाया करण्यावर या गॅंगचा भर असतो. विशेष म्हणजे, अशाच प्रकारातून पंजाब, उत्तरप्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये काही कारवाया केल्याची माहिती समोर आली आहे. यातूनच पोलिसांनी दहा युवकांना ताब्यात घेतले. त्यातील पाच जण हे मुस्लीम समुदायाचे तर पाच इतर समुदायातील असल्याची माहिती आहे. पथकाने त्यांची संपूर्ण चौकशी करून त्यांना सोडल्याची माहिती आहे..Latest Marathi News Live Update : राजकारणापासून ते गुन्हेगारीपर्यंत देशात आज काय-काय घडलं? एका क्लिकवर जाणून घ्या प्रत्येक अपडेट.एका वर्षांपासून वॉचपाकिस्तानातील संघटित गुन्हेगारी टोळीशी इंटरनेटवरील संपर्क साधल्या प्रकरणात एटीएसने ताब्यात घेतले १० जण वेगवेगळ्या इन्स्टाग्राम पेजवरून टोळीशी संपर्कात आले. गेल्या वर्षभरापासून ते पाकिस्तानातील कुख्यात टोळ्यांच्या संपर्कात होते, अशी प्राथमिक माहिती एटीएसने केलेल्या तपासातून समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या बदल्यात त्यांना काम पूर्ण केल्यानंतर रकमाही हस्तांतरीत करण्यात आल्याचे आढळले आहे..मोबाइलची न्याय वैद्यक तपासणीदहशतवाद विरोधी पथकाने चौकशीसाठी पाचारण केलेल्या १० जणांकडून त्यांचे भ्रमणध्नवी जप्त केले. सोबतच त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील वापराचा ओळख आणि त्याचा पासवर्ड नोंद करून घेतला आहे. या पासवर्डमधून संदेशांची उकल करण्यासाठी त्यांचे भ्रमणध्वनी न्यायवैद्यक विभागाकडे सोपवले आहेत. त्यातल्या संदेशाची उकल झाल्यानंतरच पाकिस्तानी टोळ्यांनी त्यांच्याकडून कोणती कामे करून घेतली, याचा उलगडा केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.