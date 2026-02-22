Nagpur Crime: पेपरफुटी रॅकेट उघड! नागपूरात शिकवणी संचालकासह विद्यार्थी गजाआड; बरच काही येणार समोर, संशयाची सुई बोर्डाकडे?

नागपूर: राज्य शिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात बुधवारी (ता.१८) बारावीचा ‘केमेस्ट्री’ आणि फिजिक्स विषयाची प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच फोडणाऱ्या शिकवणीच्या संचालकासह विद्यार्थ्याला सदर पोलिसांनी अटक केली..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...निशिकांत मूल (वय ४०, रा. मानकापूर), फरहान फहीम (वय १८, रा. कपिलनगर) अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, निशिकांत मूल याची मानकापूर परिसरात ‘मूल ॲकेडमी’ या नावाने शिकवणी वर्ग आहे. त्यात दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसह जेईईची शिकवणी घेण्यात येते. त्यात बारा ते पंधरा विद्यार्थी शिकतात. चौकशीदरम्यान, अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की ज्या व्हाट्सॲप ग्रुपद्वारे प्रश्नपत्रिका प्रसारित केल्या गेल्या होत्या तो त्यानेच तयार केला होता. ग्रुप चालवण्यासाठी वापरलेला मोबाईल नंबर देखील त्याच्या नावाने नोंदणीकृत होता. दुसरा आरोपी फरहान फहीम हा एक विद्यार्थी आहे. तो व्हॉट्सॲप ग्रुपचा सदस्य आहे..विद्यार्थिनीची चौकशी आणि तांत्रिक तपास केल्यावर तो पेपर निशिकांत याच्या शिकवणी वर्गातून फोडण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यावरून पोलिसांनी रविवारी (ता.२२) पहाटेच्या सुमारास सापळा रचून त्याला अटक केली. त्याच्या साथीदार असलेल्या फरहान अख्तर या विद्यार्थ्यालाही पोलिसांनी अटक केली. विद्यार्थ्याने या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रश्नपत्रिका पोस्ट केल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी त्यांना विशेष न्यायालयासमोर सादर करीत, २६ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी मिळविली..अशी उघडकीस आली होती घटनामिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता.१८) शहरातील सेंट उर्सुला गर्ल्स हायस्कूल या केंद्रावर बारावीचा केमेस्ट्रीचा पेपर सकाळी १०.३७ वाजता परीक्षा सुरू होण्याच्या नियोजित वेळेच्या सुमारे २३ मिनिटे आधी ९५७९८७४९३९ या मोबाईल क्रमांकावरून शेअर करण्यात आला. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अनिल दहिफळे यांच्यासह विस्तार अधिकारी रमेश हरडे आणि उपशिक्षणाधिकारी किरण चिंकुरे यांनी तपास करून अहवाल तयार केला. याविरोधात सदर पोलिसांना दिला. पोलिसांनी अहवालाच्या आधारे दोन आरोपीविंरुद्ध गुन्हा दाखल केला..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...संशयाची सुई बोर्डाकडे ?बारावीचा फिजिक्स आणि केमेस्ट्रीचा पेपर फुटल्याने राज्यात खळबळ उडाली. पोलिसांनी या प्रकरणात शिकवणी वर्गाच्या संचालकाला अटक केली. मात्र, पेपर फुटू नये याची संपूर्ण काळजी बोर्डाकडून घेण्यात येते. त्यानंतरही बोर्डाचे दोन महत्वाच्या विषयाचे पेपर शिकवणी वर्गाच्या हाती कसे काय आले ? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे संशयाची सुई आता बोर्डाकडे वळली आहे. तो संबंध शोधण्यासाठी पोलिसांकडून कॉल डिटेल रेकॉर्ड आणि व्हॉट्सॲप डेटासह तांत्रिक विश्लेषण करीत तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.