नागपूर

Nagpur News: आयटीआय विद्यार्थ्याचा टोकाचा निर्णय; घरातील पंख्याला गळफास घेऊन संपवले जीवन

Nagpur Crime: पारशिवनीत १८ वर्षीय आयटीआय विद्यार्थ्याने घरात गळफास घेऊन जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Nagpur News

Nagpur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारशिवनीः शहरातील बारईपुरा प्रभाग क्र. ६ येथे १८ वर्षीय विजय (पुष्कर) कुमार रायपुरकर या तरुणाने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. ८) दुपारी १ ते २ च्या दरम्यान उघडकीस आली.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
endlife
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com