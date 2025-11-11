Nagpur News: आयटीआय विद्यार्थ्याचा टोकाचा निर्णय; घरातील पंख्याला गळफास घेऊन संपवले जीवन

पारशिवनीः शहरातील बारईपुरा प्रभाग क्र. ६ येथे १८ वर्षीय विजय (पुष्कर) कुमार रायपुरकर या तरुणाने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. ८) दुपारी १ ते २ च्या दरम्यान उघडकीस आली..या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत पुष्कर रायपुरकर हा आयटीआयच्या दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी होता. शनिवारी त्याचे आई-वडील कामावर गेले असताना तो घरी एकटाच होता..Ichalkaranji Crime : इचलकरंजीचं काय खऱ्याचं नाही, गांजा, चरस,एमडीनंतर आता अफू सापडला, १ किलो अफू विकताना गावले अन्.घरातील छतावरील पंख्याला साडीच्या साहाय्याने त्याने गळफास घेतला. काही वेळानंतर शेजारील काकूंनी त्याला अनेकदा आवाज दिला, परंतु प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी दरवाजा ठोठावला. तरीही काही प्रतिसाद न मिळाल्याने दरवाजा उघडताच पुष्कर गळफास घेतलेल्या अवस्थेत लटकलेला दिसून आला..त्याला तत्काळ पारशिवनी ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्याला मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच पारशिवनी पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले आणि पंचनामा करून शवविच्छेदनासाठी मृतदेह पाठविण्यात आला. पुढील तपास पारशिवनी पोलिस करीत आहेत. .Sangli Crime : शिवीगाळ केल्याच्या रागातून मित्राचा खून; दीड तासात हल्लेखोर जेरबंद.पुष्कर रायपुरकरने आत्महत्या करण्याचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. घरची परिस्थिती अनुकूल असताना आणि शिक्षणातही नियमित असलेल्या या तरुणाने असा टोकाचा निर्णय का घेतला, याबाबत नागरिकांत विविध तर्कवितर्क सुरू आहेत. या घटनेने शहरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.