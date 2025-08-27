नागपूर

Nagpur Crime: पाणी अडवण्याच्या जुन्या वादातून पारशिवनीत रक्तरंजित हल्ला; कारने धडक देऊन तलवारीने सपासप वार

Water Dispute Attack : पारशिवनीत शेतातील पाणी अडवण्याच्या वादातून एका व्यक्तीवर कारने धडक देत तलवारीने वार करण्यात आले. जखमीला नागपूर येथे उपचारासाठी हलविण्यात आले असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
Nagpur Crime
Nagpur Parshivni water dispute crime caseesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारशिवनी : शेतातील पाणी अडवण्याच्या जुन्या वादातून पारशिवनी येथे एकाला प्रथम कारने धडक दिली, नंतर तलवारीने सपासप वार करून गंभीर जखमी करण्यात आले. ही धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता.२६) दुपारी ४.१५ वाजता पारशिवनी येथील ग्रामीण रुग्णालयाजवळ घडली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
police
nagpur crime
violent attack with sword

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com