Nagpur Crime: पाणी अडवण्याच्या जुन्या वादातून पारशिवनीत रक्तरंजित हल्ला; कारने धडक देऊन तलवारीने सपासप वार

पारशिवनी : शेतातील पाणी अडवण्याच्या जुन्या वादातून पारशिवनी येथे एकाला प्रथम कारने धडक दिली, नंतर तलवारीने सपासप वार करून गंभीर जखमी करण्यात आले. ही धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता.२६) दुपारी ४.१५ वाजता पारशिवनी येथील ग्रामीण रुग्णालयाजवळ घडली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे..लालू आसाराम एकनाथ (वय ४६, रा. सरोदी टोली, पारशिवनी) असे जखमीचे तर लालू राणू भोयर (वय ३५, रा. सरोदी टोली, पालोरा, ता. पारशिवनी) असे आरोपीचे नाव आहे. दोघांमध्ये एक महिन्याआधी शेतातील पाणी अडवण्यावरून वाद झाला होता. .मंगळवारी लालू एकनाथ दुचाकीने पारशिवनी-सावनेर मार्गाने घरी जात असताना, आरोपीने एमएच ३१ सीपी ७४६९ क्रमांकाच्या कारने दुचाकीला जोरात धडक दिली. यामुळे लालू एकनाथ खाली पडला. आरोपीने तलवारीने त्याच्यावर सपासप वार केले. यामुळे लालू एकनाथ गंभीर जखमी झाला..Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी युवकाचे टोकाचे पाऊल; विषारी द्रव प्राशन करून सरकारविरोधात नोंदवला निषेध.घटनेची माहिती मिळताच पारशिवनी पोलिस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. जखमीला उपचारासाठी नागपूर येथील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली. त्याच्याकडून तलवार व कार जप्त करण्यात आली. पुढील तपास पारशिवनी पोलिस करीत आहेत.