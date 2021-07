By

नागपूर : शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयातील (government ayurveda college nagpur) किचनमध्ये अन्नधान्य तसेच भाजीपाला पुरवणाऱ्या एजन्सीने पुरवठा थांबवला. यामुळे येथील रुग्णांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे. मागील पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांपासून येथील स्वयंपाक घर (किचन) बंद आहे. प्रशासन मात्र शासकीय प्रक्रियेत अडकले आहे. गरीब रुग्णांचे नातेवाईक रुग्णांसह स्वतः च्या जेवणाची सोय व्हावी यासाठी भटकंती करत असल्याचे दिसून आले. (patients not getting food in government ayurveda college nagpur)

ॲलोपॅथी उपचार सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर गेले आहेत. मेडिकलमध्ये प्रचंड गर्दी असते. अशावेळी स्वस्त उपचार मिळतात, यामुळे गरीब रुग्ण सक्करदरा येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचारासाठी येतात. विशेष असे की, पक्षाघातासह विविध व्याधी असलेल्यांसाठी आयुर्वेद रुग्णालयाचा आधार आहे. मात्र पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीपासून आयुर्वेद रुग्णालयातील किचनमध्ये गॅस पेटवली गेली नाही. येथे पुरवठादार एजन्सीने भाजीपाला व इतर साहित्याचा पुरवठा थांबवला. यामुळे प्रशासनानेही हात वर केले. रुग्णांना जेवण कसे उपलब्ध होईल, याचा कोणताही विचार केला नाही. रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांच्या जेवणाची सोय करण्याची जबाबदारी रुग्णालय प्रशासनाची आहे. मात्र मागील पंधरा दिवसांपासून कोणतेही ठोस पावले न उचलता शासकीय पातळीवर प्रक्रिया सुरू आहे, असे प्रशासन सांगते. सध्या शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयात पन्नासपेक्षा अधिक रुग्ण उपचारासाठी भरती आहेत. त्यांचे नातेवाईक जेवणाची सोय करण्यासाठी सायंकाळी भटकंती करीत असल्याचे दिसून आले.

प्रशासन सुस्त - राऊत

शासकीय आयुर्वेद रूणालयात भरती असलेल्या रुग्णांच्या जेवणाची सोय करण्याची जबाबदारी रुग्णालय प्रशासनाची आहे. एजन्सीने पुरवठा थांबवला असला तरी, तात्पुरती सोय करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने प्रयत्न करण्याची गरज होती, मात्र किचन बंद करून केवळ शासकीय प्रक्रिया म्हणून काम करीत आहेत. प्रशासनाने रुग्णांच्या जेवणाची सोय करावी, असे शिवसेनेचे समन्वयक चंद्रहास राऊत म्हणाले.