Nagpur Municipal Election Result : शिपायाचा मुलगा झाला नगरसेवक; रेशीमबागमधून गणेश चर्लेवार विजयी

नागपूर - जनतेच्या विश्वासाच्या बळावर राजकारणात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारे युवा नेतृत्व रेशीमबाग परिसरातून पुढे आले आहे. नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ३१ मधून शिवसेनेचे उमेदवार गणेश चर्लेवार यांनी दणदणीत विजय मिळवत नगरसेवकपदावर झेप घेतली..या विजयानंतर रेशीमबाग परिसरात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. शिवसेना कार्यकर्ते व नागरिकांनी एकत्र येत गुलाल उधळून आणि घोषणाबाजी करत हा विजय साजरा केला. विशेष म्हणजे गणेश चर्लेवार यांचे वडील नागपूर महानगरपालिकेत शिपाई आहेत. अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या वडिलांचा मुलगा आज त्याच महापालिकेत लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्याने हा क्षण संपूर्ण कुटुंबासह परिसरातील नागरिकांसाठी अभिमानास्पद ठरला आहे..निवडणूक प्रचारादरम्यान गणेश चर्लेवार यांनी पाणीपुरवठा, रस्त्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता, युवकांचे प्रश्न आणि महिला सुरक्षेसारख्या स्थानिक मुद्द्यांवर विशेष भर दिला. सातत्यपूर्ण जनसंपर्क, साधी जीवनशैली आणि समस्यांबाबतची ठाम भूमिका यामुळे मतदारांनी त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला..विजयानंतर प्रतिक्रिया देताना गणेश चर्लेवार म्हणाले, ‘हा विजय माझा वैयक्तिक नसून रेशीमबागमधील प्रत्येक नागरिकाचा आहे. सर्वसामान्य घरातील तरुणालाही संधी दिल्यास तो जबाबदारीने काम करू शकतो, हे मी कृतीतून सिद्ध करणार आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.