नागपूर

Nagpur Municipal Election Result : शिपायाचा मुलगा झाला नगरसेवक; रेशीमबागमधून गणेश चर्लेवार विजयी

जनतेच्या विश्वासाच्या बळावर राजकारणात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारे युवा नेतृत्व रेशीमबाग परिसरातून आले पुढे.
Corporator ganesh charlewar

Corporator ganesh charlewar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - जनतेच्या विश्वासाच्या बळावर राजकारणात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारे युवा नेतृत्व रेशीमबाग परिसरातून पुढे आले आहे. नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ३१ मधून शिवसेनेचे उमेदवार गणेश चर्लेवार यांनी दणदणीत विजय मिळवत नगरसेवकपदावर झेप घेतली.

Loading content, please wait...
Result
corporators
winner
Nagpur Municipal Election
shivsena

Related Stories

No stories found.