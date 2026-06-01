Nagpur: पेट्रोल पंपांवर नो स्टॉकचे बोर्ड लावण्यास बंदी; कंपन्यांचे संचालकांना फर्मान, 'पॉवर' पेट्रोल विकून ग्राहकांची लूट

नागपूर: शहरातील पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला असताना, पेट्रोलियम कंपन्यांनी स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी थेट पंप संचालकांचीच कोंडी केली आहे. पंपावर 'नो स्टॉक' किंवा 'इंधन नाही' असे फलक लावू नका, तसेच इंधन संपल्याचे ग्राहकांना सांगू नका, अशी सक्ती केली आहे. कंपन्या एवढ्यावरच थांबल्या नाही तर, पंपांवर वाहनधारकांची गर्दी झाल्याचे कोणतेही व्हिडिओ सोशल मीडियावर पेट्रोल रोपले आत व्हायरल होणार नाहीत. .याची लेखी हमीच कंपन्यांनी संचालकांकडून लिहून घेतल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यामुळे एका बाजूला इंधनाचा पुरवठा करायचा नाही आणि दुसऱ्या बाजूला वस्तुस्थिती मांडू द्यायची नाही, अशा कात्रीत पंप संचालक अडकले आहे. इंधन टंचाईचा गैरफायदा घेत कंपन्यांकडून महागड्या 'पॉवर' पेट्रोलची सक्ती केली जात आहे..आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलचे दर वाढल्याने साध्या पेट्रोलच्या विक्रीत कंपन्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठीच आता सर्वसामान्य ग्राहकांच्या माथी सक्तीने महागडे पेट्रोल मारले जात असल्याचा खुलासा एका पंप संचालकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर केला आहे..सध्या नागपुरात साध्या पेट्रोलचा दर १११.८३ रुपये प्रति लिटर आहे, तर पॉवर पेट्रोलचा दर १२०.१३ रुपये आहे. साधे पेट्रोल उपलब्ध करून न दिल्याने सर्वसामान्य वाहनधारकांना प्रति लिटरमागे तब्बल ८.३० रुपये अधिक मोजावे लागत आहेत..नफेखोरीला उधाणआधीच महागाईने होरपळणाऱ्या नागपूरकरांचा खिसा आता कंपन्यांच्या या नफेखोरीमुळे अधिकच रिकामा होत आहे. डिजिटल युगात सत्य दडपण्याचा आणि व्हिडिओ व्हायरल होऊ न देण्याचा कंपन्यांचा हा डाव नागपूरकरांच्या खिशाला चांगलाच चाट लावत आहे. या गंभीर परिस्थितीवर विदर्भ पेट्रोलियम असोसिएशनने देखील मौन बाळगले आहे..शहरातील पेट्रोलचे दरसाधे पेट्रोल: १११.८३ रुपये प्रति लिटरपॉवर पेट्रोल: १२०.१३ रुपये प्रति लिटर.