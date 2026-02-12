Nagpur News: एसटी चालकाचे प्रसंगावधान ठरले जीवदान; पिपला (भदी) शिवारातील घटना, १७ प्रवासी सुखरूप

नांदा गोमुख : केळवद पोलिस ठाण्यांतर्गत येत असलेल्या पिपला (भदी) शिवारात घडलेल्या एका थरारक प्रसंगाने काही क्षणांसाठी सर्वांचेच हृदय धडधडू लागले. अचानक बिघाड झालेल्या एसटी बसमध्ये बसलेल्या १७ प्रवाशांचे प्राण चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे वाचले. संकटाच्या क्षणी दाखवलेल्या धैर्यामुळे मोठी दुर्घटना टळल्याने प्रवाशांनी सुटकेचा निश्वास टाकला..मिळालेल्या माहितीनुसार, सावनेर आगाराची एमएच ४०/एन ९६०६ क्रमांकाची बस सावरगाववरून सावनेरकडे येत असताना बुधवारी (ता.११) सायंकाळी ४.३० वाजता रिलायन्स पेट्रोल पंपासमोर अचानक समोरील चाकाचा स्टेअरिंग रॉड तुटल्याने बस अनियंत्रित झाली. .मात्र चालक सोमेश्वर देशमुख यांनी प्रसंगावधान एसटी बसचा तुटलेला स्टेअरिंग रॉड राखत बसवर नियंत्रण ठेवले. या घटनेत रस्त्यालगत उभी असलेली मनोज चिरकुट चापेकर (रा.खापा, ता. सावनेर) यांची एमएच ४०/एपी १२७९ क्रमांकाची दुचाकी बसच्या चाकाखाली आली..Pune News : सिमेंट मिक्सर चालकाचा निष्काळजीपणा नडला; पाषाण-बाणेर लिंक रोडवरील दुर्घटनेत २५ वर्षीय तरुणाचा अंत!.बसमधील वाहक आत्माराम देवगडे आणि सर्व १७ प्रवासी सुखरूप रस्त्यालगत उभ्या असलेल्या दुचाकीचे झालेले नुकसान बचावले. घटनेची माहिती मिळताच ठाणेदार आशिषसिंह ठाकुर, उपनिरीक्षक सूरज परमार, प्रकाश जवळकर, प्रवीण मानकर आणि राहुल खरबडे घटनास्थळी पोहोचले. पंचनामा करून पुढील तपास केळवद पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.