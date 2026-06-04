Nagpur News नागपुरात पोलिसांवर हल्ला, कार अंगावर घालण्याचा प्रयत्न, महिला पोलिसाला धक्काबुक्की

नागपूर: शहरात दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पोलिसांशी हुज्जत घालून त्यांच्यावर हल्ला करण्याचे प्रकार समोर आले. सीताबर्डी परिसरात नाकेबंदी दरम्यान एका कारचालकाने पोलिसाच्या अंगावर वाहन चढविण्याचा प्रयत्न केला. तर प्रतापनगर परिसरात वाहन तपासणीदरम्यान मायलेकाने महिला पोलिस कर्मचान्याशी धक्काबुक्की केली, दोन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीताबर्डी ठाण्यात कार्यरत अंमलदार प्रमोद अरुण आवटे (वय ३१) हे १ जून रोजी रात्री गस्त घालत होते. यावेळी बोखारा नाका परिसरात सुरू असलेल्या नाकेबंदी दरम्यान एमएच-४०-एसी-९१४९ क्रमांकाच्या कारचालकाने पोलिस शिपायाच्या अंगावर कार चढविण्याचा प्रयत्न केला आणि तेथून पसार झाला. ही माहिती बिनतारी संदेश यंत्रणेद्वारे आवटे यांना मिळाली..पोलिसांनी कारचा शोध सुरू केला, महाराजबाग सिग्नल परिसरात संबंधित कार दिसून आली. आवटे यांनी चालकाला बाहन बाजूला घेण्यास सांगितले. मात्र, चालक कन्हय्या मधुकर सूर्यवंशी (रा. इसासनी) याने कारसह पळ काढला. पोलिसांनी पाठलाग सुरू केला. अखेर दगडी पार्क परिसरात नो-पार्किंग फलकावर कार आदळल्यानंतर वाहन थांबले. पोलिसांनी चालकाला ताब्यात घेत त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.मायलेकाविरुद्ध गुन्हा दाखलदुसऱ्या घटनेत प्रतापनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सावरकरनगर चौकात वाहन तपासणीदरम्यान महिला पोलिस कर्मचाऱ्याला शिवीगाळ व धक्काबुक्की करण्यात आल्याची घटना मंगळवारी (ता. २) सकाळी घडली. वाहनांची तपासणी करीत असताना एक अल्पवयीन मुलगा मोपेडवर संशयास्पदरीत्या सिग्नलवर आंबलेला दिसला, महिला कर्मचाऱ्याने त्याच्याकडे वाहन चालविण्याचा परवाना मागितला असता त्याच्या आईने संताप व्यक्त करत महिला पोलिसाला शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केली. त्यानंतर मायलेक मोपेडवरून तेथून पसार झाले. या प्रकरणी प्रतापनगर पोलिसांनी मायलेकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.