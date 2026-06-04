नागपूर

Nagpur News नागपुरात पोलिसांवर हल्ला, कार अंगावर घालण्याचा प्रयत्न, महिला पोलिसाला धक्काबुक्की

Nagpur police attacked during official action: नागपुरात दोन वेगवेगळ्या घटनांत पोलिसांवर हल्ल्याचे प्रकार; कारचालकाने शिपायाच्या अंगावर वाहन चढवण्याचा प्रयत्न, तर मायलेकाकडून महिला पोलिसाला शिवीगाळ व धक्काबुक्की
Tension in Nagpur as Police Face Attack; Vehicle Used to Evade Action

Tension in Nagpur as Police Face Attack; Vehicle Used to Evade Action

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: शहरात दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पोलिसांशी हुज्जत घालून त्यांच्यावर हल्ला करण्याचे प्रकार समोर आले. सीताबर्डी परिसरात नाकेबंदी दरम्यान एका कारचालकाने पोलिसाच्या अंगावर वाहन चढविण्याचा प्रयत्न केला. तर प्रतापनगर परिसरात वाहन तपासणीदरम्यान मायलेकाने महिला पोलिस कर्मचान्याशी धक्काबुक्की केली, दोन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
attack
Police Officer
district
Woman