Nagpur News: मंगलमूर्ती चौकातील ‘आयकॉन स्पा’वर छापा; दोन पीडितांची सुटका, एकास अटक, दोघे फरार

नागपूर : गुन्हेशाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या पथकाने प्रतापनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या मंगलमूर्ती चौकातील 'आयकॉन स्पा ॲण्ड सलून'मध्ये सुरू असलेल्या देहव्यापाराच्या अड्ड्यावर गुरुवारी (ता.२१) सायंकाळी छापा टाकून दोन पीडितांची सुटका केली. याप्रकरणी पथकाने व्यवस्थापकास अटक केली आहे. .रंजित रमेश हलदार (वय ४७, रा. जि. वर्धमान, पश्चिम बंगाल) असे अटक करण्यात आलेल्या व्यवस्थापकाचे नाव आहे. सलून मालक गौरांग संतोष विश्वास आणि व्यवस्थापक जगदीश पाटील फरार आहेत. .पोलिस निरीक्षक राहुल शिरे यांच्या नेतृत्वात पथक गुरुवारी गस्तीवर असताना त्यांना 'आयकॉन स्पा ॲण्ड सलून'मध्ये देहव्यापार सुरू असल्याची माहिती मिळाली. पथकाने सापळा रचून छापा टाकला. सलूनमध्ये दोन पीडितांकडून देहव्यापार करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली..पथकाने त्यांची सुटका करीत व्यवस्थापकाला अटक केली. त्याच्या ताब्यातून साडेतीन हजार रुपये रोख, डीव्हीआर, मोबाईल फोन व इतर साहित्य असा एकूण १६ हजार ५२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. त्यांच्यावर राणाप्रताप पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.