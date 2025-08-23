नागपूर

Nagpur News: मंगलमूर्ती चौकातील ‘आयकॉन स्पा’वर छापा; दोन पीडितांची सुटका, एकास अटक, दोघे फरार

Crime News: नागपूरच्या मंगलमूर्ती चौकातील ‘आयकॉन स्पा ॲण्ड सलून’वर गुन्हेशाखेच्या पथकाने छापा टाकला. दोन पीडितांची सुटका करत व्यवस्थापकास अटक करण्यात आली असून दोन जण फरार आहेत.
नागपूर : गुन्हेशाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या पथकाने प्रतापनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या मंगलमूर्ती चौकातील ‘आयकॉन स्पा ॲण्ड सलून’मध्ये सुरू असलेल्या देहव्यापाराच्या अड्ड्यावर गुरुवारी (ता.२१) सायंकाळी छापा टाकून दोन पीडितांची सुटका केली. याप्रकरणी पथकाने व्यवस्थापकास अटक केली आहे.

