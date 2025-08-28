Prachi Parkhi
Prachi Parkhisakal
नागपूर

Prachi Parkhi: ‘ती’ घराच्या गच्चीवरच घडवत आहे खेळाडू; आंतरराष्ट्रीय महिला जिम्नॅस्ट व प्रशिक्षक प्राची पारखीची प्रेरणादायी कहाणी

Nagpur Gymnastics: नागपूरची आंतरराष्ट्रीय महिला जिम्नॅस्ट प्राची पारखीने घराच्या गच्चीवरच अकादमी उभारून भावी स्टार्स तयार करणे सुरू केले आहे. ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मुलांना मोफत प्रशिक्षण देत समाजाचीही सेवा करत आहे.
Published on

नागपूर : एखादी गोष्ट करण्याची मनात जिद्द असेल आणि डोळ्यासमोर निश्चित ध्येय असेल, तर मार्ग आपोआपच सापडतात. शहरातील आंतरराष्ट्रीय महिला जिम्नॅस्ट व प्रशिक्षक प्राची पारखी हे असेच आदर्श उदाहरण म्हणता येईल. प्राचीने कुणाचीही मदत न घेता स्वबळावर चक्क घराच्या गच्चीवरच अकादमी सुरू करून भविष्यातील स्टार जिम्नॅस्ट घडवित आहे.

Loading content, please wait...
sports
players
Prachi Parkhi
Gymnastics Academy
Women in Sports
Marathi News Esakal
www.esakal.com