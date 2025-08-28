नागपूर
Prachi Parkhi: ‘ती’ घराच्या गच्चीवरच घडवत आहे खेळाडू; आंतरराष्ट्रीय महिला जिम्नॅस्ट व प्रशिक्षक प्राची पारखीची प्रेरणादायी कहाणी
Nagpur Gymnastics: नागपूरची आंतरराष्ट्रीय महिला जिम्नॅस्ट प्राची पारखीने घराच्या गच्चीवरच अकादमी उभारून भावी स्टार्स तयार करणे सुरू केले आहे. ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मुलांना मोफत प्रशिक्षण देत समाजाचीही सेवा करत आहे.
नागपूर : एखादी गोष्ट करण्याची मनात जिद्द असेल आणि डोळ्यासमोर निश्चित ध्येय असेल, तर मार्ग आपोआपच सापडतात. शहरातील आंतरराष्ट्रीय महिला जिम्नॅस्ट व प्रशिक्षक प्राची पारखी हे असेच आदर्श उदाहरण म्हणता येईल. प्राचीने कुणाचीही मदत न घेता स्वबळावर चक्क घराच्या गच्चीवरच अकादमी सुरू करून भविष्यातील स्टार जिम्नॅस्ट घडवित आहे.