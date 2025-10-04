Nagpur News: सावरमेंढा शिवारात आढळला अज्ञात महिलेचा मृतदेह

सावनेर : सावनेर ता. सावनेर पोलीस स्टेशन अंतर्गत सावरमेंढा - बैलवाडा शिवाराजवळ अज्ञात महिलेचा मृतदेह आढळल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली. गुरुवारी (ता.२) दुपारी १२.३० वाजताच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली..मृत महिला सुमारे ३५ वर्षीय असून, ती ६ महिन्यांची गरोदर होती. पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या महिलेचा मृतदेह शेतालगत असलेल्या एका नालीमध्ये आढळला होता. हा मृतदेह कोणाचा आहे..हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन स्पाॅट पंचनामा केला. महिलेच्या अंगावर पांढऱ्या रंगाचा टॉप, गडद निळ्या रंगाचा जीन्स असे कपडे परिधान केलेले आहे..जवळ कुठलेही ओळखपत्र किंवा मोबाईल नसल्यामुळे ती महिला कुठली? कोण? हे गूड कायम आहे. गंभीर बाब म्हणजे, ही महिला गरोदर असल्याने तिच्या मृत्यूचे गूढ अधिक वाढले आहे. .Mohol News : सोलापूर-पुणे महामार्गावर अज्ञात पुरुषाचा कुजलेला मृतदेह सापडला, मोहोळ पोलिसांचा तपास सुरू.सध्या मृतदेह ताब्यात घेऊन हितजोती आधार फाउंडेशनच्या ॲम्बुलन्सने उत्तरणीय तपासणीसाठी नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात पाठवला आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतरच तिच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. घटनेतील गुन्ह्याचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी सागर खर्डे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एपी.आय.मंगला मोकाशे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.