Nagpur News: सावरमेंढा शिवारात आढळला अज्ञात महिलेचा मृतदेह

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सावनेर : सावनेर ता. सावनेर पोलीस स्टेशन अंतर्गत सावरमेंढा - बैलवाडा शिवाराजवळ अज्ञात महिलेचा मृतदेह आढळल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली. गुरुवारी (ता.२) दुपारी १२.३० वाजताच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली.

