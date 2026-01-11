नागपूर

Spices Price Increase: स्वयंपाकघरावर महागाईचा तडाखा! जिरे, धणे, मोहरी महागले; नवे दर काय? जाणून घ्या...

Indian Spice Price Increase: बाजारात जिरे, धणे आणि मोहरीचे भाव ३० रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. बाजारात कमी आवक आणि उशिरा पेरणी झाल्यामुळे भाव वाढले आहेत.
जिरे, मोहरी, कलमी आणि धणे यासारख्या मसाल्यांच्या किमती स्वयंपाकघराची चव खराब करत आहेत. गेल्या काही दिवसांत त्यांच्या किमतीत प्रति किलो २० ते ३० रुपयांची वाढ झाली आहे. प्रमुख जिरे उत्पादक राज्यांमध्ये पेरणी उशिरा होत आहे. यामुळे जगभरात जिरे संकट वाढत आहे. त्यामुळे जिरे महाग होत चालले आहे. यासोबतच धणे आणि मोहरीचे दरही वाढत आहेत.

