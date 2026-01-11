Spices Price Increase: स्वयंपाकघरावर महागाईचा तडाखा! जिरे, धणे, मोहरी महागले; नवे दर काय? जाणून घ्या...

जिरे, मोहरी, कलमी आणि धणे यासारख्या मसाल्यांच्या किमती स्वयंपाकघराची चव खराब करत आहेत. गेल्या काही दिवसांत त्यांच्या किमतीत प्रति किलो २० ते ३० रुपयांची वाढ झाली आहे. प्रमुख जिरे उत्पादक राज्यांमध्ये पेरणी उशिरा होत आहे. यामुळे जगभरात जिरे संकट वाढत आहे. त्यामुळे जिरे महाग होत चालले आहे. यासोबतच धणे आणि मोहरीचे दरही वाढत आहेत. .घाऊक बाजारात गुणवत्तेनुसार जिरे २९० ते ३०० रुपये प्रति किलोने विकले जात आहे. मध्यम दर्जाचे जिरे २६० ते २७० रुपये प्रति किलोने विकले जात आहे. किरकोळ बाजारात गुणवत्तेनुसार त्याची किंमत ३०० ते ३५० रुपये प्रति किलोने नोंदवली जात आहे. शाहजीरा या मसाल्यालाही महागाईचा मोठा धक्का बसला आहे. त्याची किंमत आता प्रति किलो ₹९५०-₹१,००० झाली आहे, जी प्रति किलो ₹८५०-₹९०० वरून ₹१०० ने वाढली आहे. या तीन घटकांच्या वाढत्या किमतींमुळे गृहिणींना मसाला घालणे महाग होत आहे..Chandrashekhar Bawankule: काँग्रेसचा ‘लाडकी बहीण’ द्वेषाचा क्रूर चेहरा उघड: चंद्रशेखर बावनकुळे; पैसे रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पत्र!.व्यापाऱ्यांच्या मते, जिऱ्याचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यावर्षी गुजरात आणि राजस्थान या दोन्ही प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये हवामान अस्थिर होते. शेतात ओलसरपणा राहिला आणि माती उशिरा सुकली, ज्यामुळे शेतकरी पेरणी करू शकले नाहीत. घाऊक बाजारात, मध्यम आकाराच्या खडबडीत वस्तूंना प्रति किलो १४० ते १५० रुपये, तर बारीक वस्तूंना प्रति किलो १६५ ते १७५ रुपये असा दर मिळत आहे. घाऊक बाजारात जिरे २९० ते ३०० रुपये किलोवर पोहोचले. .राई १२० रुपये प्रति किलो दराने मिळत आहे. कलमी २८० रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे. त्याची किरकोळ किंमत १८० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. १०० रुपये किलो असलेली राई २० रुपयांनी वाढून १२० रुपयांवर पोहोचली आहे. याशिवाय जाड राई ९० रुपये किलोवर पोहोचली आहे. त्याची किरकोळ किंमत जास्त असल्याचे सांगितले जाते. घाऊक बाजारात कलमी २८० रुपये किलोवर पोहोचली आहे. जी किरकोळ बाजारात ३०० रुपयांपेक्षा जास्त आहे..Nitin Gadkari: गरिबांचे जीवन सुसह्य करण्याचा संकल्प: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी; पश्चिम, उत्तर नागपूरमधील मतदारांशी साधला संवाद!.जिऱ्याचे प्रमुख व्यापार केंद्र असलेल्या उंझा मंडीमध्ये आवक अत्यंत कमी आहे. या कमी आवकेमुळे बाजारपेठेतील उत्साह आणखी वाढला आहे. उत्पादन अंदाजही चिंता वाढवत आहेत. व्यापाऱ्यांच्या मते, यावर्षी जिऱ्याचे उत्पादन १.१ कोटी पोत्यांवरून केवळ ९०-९२ लाख पोत्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. स्थानिक बाजारपेठेत पुरवठ्याच्या कमतरतेचे हे मुख्य कारण आहे. जागतिक पातळीवरही परिस्थिती चांगली नाही. व्यापाऱ्यांच्या मते, हवामान आणि भू-राजकीय तणावामुळे निर्यातीसाठी उपलब्ध असलेल्या जिऱ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.