नागपूर
Delhi parade Selection: गोंदिया जिल्ह्यासाठी अभिमानाचा क्षण! राजेश तुरकर यांची दिल्लीतील परेडसाठी नवव्यांदा निवड; बोरकन्हारच्या सुपुत्राचे यश!
Borkanhara Native Represents Maharashtra in Delhi parade: राजेश तुरकर यांची थल सेनेच्या परेडमध्ये नवव्यांदा निवड; गोंदिया जिल्ह्याचा अभिमान
आमगाव: राजधानी दिल्ली येथे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कर्तव्यपथावर होणाऱ्या थल सेनेच्या शिस्तबद्ध परेडमध्ये तालुक्यातील बोरकन्हार येथील सुपुत्र राजेश कृष्णा तुरकर यांची नवव्यांदा निवड करण्यात आली आहे. ही संपूर्ण आमगाव तालुका व गोंदिया जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब ठरत आहे.