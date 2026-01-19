नागपूर: कचऱ्याने भरलेले लोखंडी डंपर (डाले) निखळून पडले. त्याखाली दबून सफाई कामगाराचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास बुधवार बाजार परिसरात घडली. घटनेनंतर मनपाच्या सफाई कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली. परिसरात बराचवेळ तणावाचे वातावरण होते..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...सिद्धार्थ घोडके (वय ३९, रा. फुलमती झोपडपट्टी, बजरंगनगर) असे मृताचे नाव आहे. ते ए. जी. एन्व्हिरो प्रा. लि. कंपनीत कंत्राटी तत्त्वावर स्वच्छतादूत म्हणून कार्यरत होते. नेहमीप्रमाणे वाहनचालक सहकारी संजय हत्तीठेले यांच्यासोबत एमएच ३१ एफसी ४१७५ क्रमांकाच्या कचऱ्याच्या गाडीवरून कचरा संकलित केला. कचरागाडी रिकामी करण्यासाठी बुधवार बाजार परिसरातील कचरा टाकण्याच्या ठिकाणी गेले. हायड्रॉलिक क्रेनद्वारे डंपर उचलले गेले. मात्र, वाहनात बिघाड आला. सिद्धार्थ जवळ गेले असता डंपर थेट त्याच्या अंगावर पडले. त्याखाली दबल्याने डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. हत्तीठेले यांनी त्यांना मेडिकल रुग्णालयात नेले. मात्र, सिद्धार्थ यांचा मृत्यू झाला होता..घटनेची माहिती मिळताच अन्य कामगारांनी काम बंद करीत मेडिकल गाठले. कंपनी आणि मनपा अधिकाऱ्यांना वाहनात बिघाडाच्या घटनेची माहिती देऊनही याबाबत हलगर्जीपणा बाळगल्याने स्वच्छतादूताचा बळी गेल्याचा आरोप करीत कामदारांनी रोष व्यक्त केला. यामुळे तणाव निर्माण झाला..पत्नीची प्रकृती गंभीरघटनेमुळे सिद्धार्थ यांची पत्नी रश्मी यांना जबर धक्का बसला. त्यांचीही प्रकृती खालावली. तातडीने मेडिकल रुग्णालयात भरती करण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या दोन्ही चिमुकल्या मुलींच्या डोक्यावरील पितृछत्र हरविल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे..तीन दिवसांपूर्वी बिघाडाची तक्रारवाहनाच्या हायड्रॉलिक यंत्रणेत बिघाड असल्याची तक्रार कंत्राटदार कंपनीचा सुपरवायझर तसेच झोनल अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाले. उलट कर्मचाऱ्यांनाच दमदाटी करण्यात आली. कामावर या नाही तर इतरांना कामावर ठेवू अशी, तंबी देण्यात आल्याचा कामगारांचा आरोप आहे..कामगार आक्रमकघटनेनंतर संतप्त कामगारांनी काम बंद करीत मेडिकल गाठले. यावेळी कंत्राटदार कंपनी आणि मनपा प्रशासनाविरोधात निदर्षने करण्यात आली. यावेळी कंपनीच्या वतीने स्थिती हाताळण्यासाठी प्रकल्प प्रमुख आले. मात्र, बोलणी फिसकटल्याने सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत या ठिकाणी कामगार ठिय्या मांडून बसले होते. तेच घटनेला प्रशासनाचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचा आरोप करीत संतप्त नातेवाईकांनी आणि इतर मजुरांनी थेट सक्करदरा पोलिस ठाणे गाठले. पोलिस ठाण्याच्या परिसरात झालेल्या जोरदार घोषणाबाजीमुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.आयुक्त कार्यालयावर मोर्चाघटनेच्या निषेधार्थ तसेच मृत स्वच्छतादूताच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची नुकसान भरपाई, त्यांना मिळणारा मासिक पगार कुटुंबीयांना देण्यात यावा, पत्नीला नोकरी तसेच कामगार सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न करावे, या मागण्यांसाठी सोमवारपासून (ता. १९) बेमुदत कामबंद ठेवून आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सफाई कामगारांचे नेते रितेश तांगडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.