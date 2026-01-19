नागपूर

Nagpur News: कामगाराच्‍या मृत्यूने संतापाचा भडका! बुधवार बाजार परिसरात तणाव; व्‍यवस्‍थापनावर निष्‍काळजीपणाचा आरोप!

public outrage over worker Death in Maharashtra: कामगाराच्या मृत्यूने संतापाची लाट; व्यवस्थापनावर निष्काळजीपणाचा आरोप
Budhwar Bazaar on Edge Following Worker Fatality

Budhwar Bazaar on Edge Following Worker Fatality

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: कचऱ्याने भरलेले लोखंडी डंपर (डाले) निखळून पडले. त्याखाली दबून सफाई कामगाराचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास बुधवार बाजार परिसरात घडली. घटनेनंतर मनपाच्या सफाई कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली. परिसरात बराचवेळ तणावाचे वातावरण होते.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
death
worker
district
Protest

Related Stories

No stories found.