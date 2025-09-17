नागपूर

Nagpur Crime : अपघाताच्या विम्याच्या कागदपत्रासाठी मागितले आठ हजार; उपनिरीक्षक, हेडकॉन्स्टेबल एसीबीचा जाळ्यात

हुडकेश्‍वर ठाण्यात परिविक्षाधीन उपनिरीक्षकासह हेड कॉन्‍स्टेबलला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात केली अटक.
bribe
bribesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - हुडकेश्‍वर ठाण्यात परिविक्षाधीन उपनिरीक्षकासह हेड कॉन्‍स्टेबलला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात अटक केली. वडिलांचा अपघात झाल्याने त्यांच्या विम्यासाठी आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे देण्याच्या बदल्यात आठ हजाराची मागणी केली होती.

Loading content, please wait...
crime
bribe
Arrested
PSI
acb arrests
Paper
motor accident insurance claim

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com