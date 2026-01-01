Nagpur News: शासकीय आयुर्वेद कॉलेजच्या वसतिगृहात रॅगिंग?; विद्यार्थी बेडूक उडी मारतांनाचा व्हिडिओ व्हायरल..

नागपूर : सक्करदरा येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयातील विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहात नुकतेच रॅगिंगचे प्रकरण घडले होते. १९ विद्यार्थिनींची वसतिगृहातून हकालपट्टी केली. हे प्रकरण ताजे असताना विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात रॅगिंग झाल्याची निनावी तक्रार युजीसीच्या संकेतस्थळावर करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. .माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...या तक्रारीत आयुर्वेद महाविद्यालयातील कनिष्ठ विद्यार्थी बेडूक उडी मारतांनाचे व्हिडिओही जोडले गेले. येथील सर्व वरिष्ठ व कनिष्ठ विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयातील रॅगिंग प्रतिबंधक समितीला ही गम्मत असून रॅगिंग नसल्याचे कळविल्याने कारवाईबाबतचा पेच निर्माण झाला आहे.आयुर्वेद महाविद्यालयातील मुलींच्या वसतिगृहात रात्री १० वाजतानंतर वीस दिवसांत दोनदा कनिष्ठ विद्यार्थिनींची रॅगिंग झाल्याची निनावी तक्रार अधिष्ठात्यांकडे आली होती. महाविद्यालयातील रॅगिंग प्रतिबंधक समितीने केलेल्या चौकशीत या प्रकरणात १९ विद्यार्थिनी दोषी आढळल्या. या सगळ्यांची वसतिगृहातून ३ महिन्यासाठी हकालपट्टीही केली गेली..या घटनेनंतर लगेच २६ डिसेंबरला येथील विद्यार्थ्यांच्याही वसतिगृहात रॅगिंग झाल्याची निनावी तक्रार थेट विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (युजीसी) केली गेली. त्यानंतर युजीसीकडून शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाला माहिती देत तातडीने चौकशीचे आदेश दिले गेले. त्यामुळे आयुर्वेद महाविद्यालयातील रॅगिंग प्रतिबंधक समितीकडून चौकशी केली गेली. चौकशीत कनिष्ठ व वरिष्ठ मुलांचे जबाब घेतले गेले. यावेळी रॅगिंगची माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवण्यासह कुणालाही त्रास होऊ देणार नसल्याचीही हमी रॅगिंग समितीच्या सदस्यांनी दिली..उडी मारतांना दिसणाऱ्या मुलांनाही वारंवार घटनेची माहिती घरी देण्याचे आवाहन केले गेले. परंतु सगळ्याच वरिष्ठ व कनिष्ठ विद्यार्थ्यांनी येथे रॅगिंग झाले नसल्याचे सांगत ही गंमत आनंद म्हणून केल्याचेच कळवले. शेवटी बरेच प्रयत्न केल्यावही कुणी माहिती देत नसल्याने महाविद्यालय प्रशासनाने युजीसीला येथे रॅगिंग झाली नसल्याचा अहवाल दिला..मुलींच्या वसतिगृहात रॅगिगचे प्रकरण पुढे आहे. यानंतर ही दुसरी घटना. विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात घडली. युजीसीच्या पोर्टलवरून ही तक्रार आली. यासंदर्भात रॅगिंग प्रतिबंधक समितीची बैठक घेतली. कनिष्ठ आणि वरिष्ठ विद्यार्थ्यांची साक्ष नोंदवली. मात्र विद्यार्थ्यांनी ही रॅंगिग नसून गमंत म्हणून बेडूक उड्या मारल्याचे सांगितले. तसा अहवाल युजीसीकडे पाठवला आहे.- डॉ. राजेंद्र सोनेकर, अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .बेडूक उड्या मारणारे विद्यार्थी कनिष्ठतक्रारीसोबत जोडण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये बेडूक उड्या मारणारे विद्यार्थी हे सर्व कनिष्ठ असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विद्यार्थी असतांनाही महाविद्यालय प्रशासनाला त्यावर काही करता येत नसल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.