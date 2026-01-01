Nagpur News: शासकीय आयुर्वेद कॉलेजच्या वसतिगृहात रॅगिंग?; विद्यार्थी बेडूक उडी मारतांनाचा व्हिडिओ व्हायरल..

नागपूर

नागपूर : सक्करदरा येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयातील विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहात नुकतेच रॅगिंगचे प्रकरण घडले होते. १९ विद्यार्थिनींची वसतिगृहातून हकालपट्टी केली. हे प्रकरण ताजे असताना विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात रॅगिंग झाल्याची निनावी तक्रार युजीसीच्या संकेतस्थळावर करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.

