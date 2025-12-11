नागपूर

CM Devendra Fadnavis: राहुल गांधींवरील प्रश्नच बकवास; उत्तर द्यायला मी रिकामटेकडा नाही, फडणवीसांनी टोलवला विषय

Rahul Gandhi: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राहुल गांधींवरील प्रश्न बकवास आहे; त्याला उत्तर देण्यासाठी मी रिकामटेकडा नाही. महायुतीत जागा वाटपावरून भांडणे नाहीत; बिबट्यांच्या प्रादुर्भावावर वन विभागाने तातडीने काम सुरू केले.
CM Devendra Fadnavis

CM Devendra Fadnavis

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केलेल्या आरोपांबाबत प्रश्न विचारला असता राहुल गांधींचा प्रश्नच बकवास आहे. त्यांच्यावरील प्रश्नाला उत्तर द्यायला मी रिकामटेकडा नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर माध्यमांसोबत अधिक बोलण्यास टाळले.

Loading content, please wait...
Bjp
Rahul Gandhi
political
Mahayuti
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com