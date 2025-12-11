CM Devendra Fadnavis: राहुल गांधींवरील प्रश्नच बकवास; उत्तर द्यायला मी रिकामटेकडा नाही, फडणवीसांनी टोलवला विषय

नागपूर : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केलेल्या आरोपांबाबत प्रश्न विचारला असता राहुल गांधींचा प्रश्नच बकवास आहे. त्यांच्यावरील प्रश्नाला उत्तर द्यायला मी रिकामटेकडा नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर माध्यमांसोबत अधिक बोलण्यास टाळले..राहुल गांधी संसदेत राहिले किंवा नाही यामुळे काही फरक पडत नाही. देशातील संविधानाचा अपमान करतात आणि विदेशात जाऊन भारताची बदनामी करतात. ते पुन्हा विदेशात जात आहे. तिथे जाऊन ते आपल्या देशाची बदनामीच करणार, त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा नाही..कोणी विचार करून बोलत असेल तरी मी त्यावर उत्तर देईन. मात्र त्यांचा प्रश्नच बकवास आहे. त्यावर मी काय बोलायचे, उत्तर द्यायचे असा सवालही फडणवीस यांनी केला. महायुतीत जागा वाटपावरून भांडणे नाहीत..आम्ही एकत्र आहोत आणि एकत्रच राहणार आहोत. शक्य झाल्यास महापालिकेची निवडणूक आम्ही सर्वत्र एकत्र लढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज आहेत, अशा बातम्या येत आहेत. मात्र, दुसरीकडे ते तुमची प्रशंसा करतात याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, शिंदे नेहमीच माझे कौतुक करतात. आम्ही दिलखुलास मित्र आहोत. ते मनात काहीही न ठेवता माझे कौतुक करतात..Cm Devendra Fadnavis : राज्य दिवाळखोरीकडे नाही; आरोपांचा घेतला समाचार.राज्यात बिबट्यांचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन वन विभागाने तातडीने काम सुरू केले आहे. आतापर्यंत ३३ बिबटे पकडण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात ट्रॅप लावण्यात आले आहेत. रेस्क्यू सेंटर पूर्णतः कार्यान्वित झाल्यानंतर बिबट पकडण्याच्या कामाला आणखी वेग येईल. जंगलातील बिबट्यांपेक्षा उसात आणि शेतामध्ये जन्मलेले बिबटे शहरांकडे भटकत येण्याची शक्यता जास्त असते. अशा बिबट्यांना तातडीने पकडून त्यांना रेस्क्यू सेंटरमध्ये सुरक्षितपणे ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या समस्येवर योग्य उपाय शोधण्यासाठी काही कालावधी लागेल. मात्र त्यावर प्रभावी उत्तर शोधण्याचे काम आम्ही प्राधान्याने करत आहोत, असेही फडणवीस यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.