नागपूर

Rahul Gandhi: ‘मतचोरी’चा बॉम्ब फोडणाऱ्या काँग्रेस उमेदवाराचीच डबल नोंदणी! पुरावा पाहा...

Maharashtra election controvers: कामठी मतदारसंघात काँग्रेसच्या उमेदवाराच्याच नावाची डबल नोंदणी समोर; राहुल गांधींच्या मतचोरीच्या आरोपांवर आता प्रश्नचिन्ह, निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास टिकणार कसा?
Rahul Gandhi: ‘मतचोरी’चा बॉम्ब फोडणाऱ्या काँग्रेस उमेदवाराचीच डबल नोंदणी! पुरावा पाहा...
Sandip Kapde
Updated on

राहुल गांधी व्होट चोरीच्या मुद्यावर निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत आहेत. काल बुधवारी राहुल गांधी यांनी हरियाणा निवडणुकीतील मोठे आरोप केले. यावेळी त्यांनी दुबार मतदारांचे पुरावेही दिले. विदेशातील मतदारही मतदार यादीत आहेत. मात्र नावे वेगळी असल्याने हा मोठा स्कॅम असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे. मात्र आता काँग्रेस आमदाराचीच डबल नोंदणी असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Rahul Gandhi
Nagpur
Congress MP Rahul Gandhi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com