Rahul Gandhi: ‘मतचोरी’चा बॉम्ब फोडणाऱ्या काँग्रेस उमेदवाराचीच डबल नोंदणी! पुरावा पाहा...

राहुल गांधी व्होट चोरीच्या मुद्यावर निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत आहेत. काल बुधवारी राहुल गांधी यांनी हरियाणा निवडणुकीतील मोठे आरोप केले. यावेळी त्यांनी दुबार मतदारांचे पुरावेही दिले. विदेशातील मतदारही मतदार यादीत आहेत. मात्र नावे वेगळी असल्याने हा मोठा स्कॅम असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे. मात्र आता काँग्रेस आमदाराचीच डबल नोंदणी असल्याची माहिती समोर आली आहे..काँग्रेस उमेदवाराचेच दुबार नावराहुल गांधी यांनी आरोप केलेल्या कामठी विधानसभा मतदारसंघातच काँग्रेस उमेदवाराची डबल नोंदणी आढळली आहे. कामठी विधानसभेचे काँग्रेसचे उमेदवार सुरेश यादवराव भोयर यांचे मतदार यादीत दुबार नाव आहे. एका मतदार यादीत घर क्रमांक १ तर दुसऱ्या मतदार यादीत घर क्रमांक १३१, एका यादीत वय ६० वर्षे तर दुसऱ्या यादीत वय ५५ वर्षे आहे.२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून सुरेश भोयर यांनी कामठी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. भाजप उमेदवार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुरेश भोयर यांचा निवडणुकीत पराभव केला होता. काँग्रेस उमेदवाराचेच दुबार नाव मतदार यादीत असल्याने काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोपराहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप लावले आहेत. त्यांनी कामठी विधानसभा क्षेत्रात मतदार यादीत हेराफेरीचा दावा केला होता. भाजपने हे आरोप फेटाळले होते.काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीला 'मॅच फिक्सिंग' म्हटले होते. राहुल गांधी म्हणाले होते, “२०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत धांधली इतक्या खालच्या स्तरावर पोहोचली आहे की, त्याचा अंदाज लावणे कठीण आहे.”.BJP vs Shivsena: शिंदेंना घरातच घेरण्याची भाजपची रणनीती, अंतर्गत बदल्याच्या राजकारणाने मोठी खळबळ! शिंदेसेनेचा कट्टर विरोधक निवडणूक प्रभारी.निवडणूक आयोगावर निशाणाराहुल गांधी यांनी अप्रत्यक्षपणे निवडणूक आयोगावर निशाणा साधत होता, “मॅच फिक्स करणारी टीम मॅच जिंकू शकते, पण त्यामुळे संबंधित संस्थांवरील विश्वास कायमचा नष्ट होतो,” असे ते म्हणाले होते..राहुल गांधी काय म्हणाले?कामठी मतदारसंघाबाबत राहुल गांधी म्हणाले, लोकसभेत काँग्रेसला १.३६ लाख आणि विधानसभेत १.३४ लाख मते मिळाली, पण भाजपची मते १.१९ लाखांवरून १.७५ लाख झाली. लोकसभा निवडणुकांनंतर विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ३५ हजार मतदार वाढले. विशेष म्हणजे भाजप उमेदवारांचे मताधिक्यही तेवढेच आहे. म्हणजे नवीन मतदारांनी भाजपला मतदान केले, असा अर्थ होतो.मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात हटवली असून, त्यातील बहुतांश दलित आहेत. निवडणूक आयोग प्रश्नांची उत्तरे देत नाही. निवडणुकीतील पारदर्शकतेची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले होते..Bihar Election : बिहार निवडणुकीच्या प्रचारातून राहुल गांधी गायब! काँग्रेसची वेगळी रणनीती चर्चेत, भाजप संधीचा घेणार फायदा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.