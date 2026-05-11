Nagpur News: रेल्वेत विदेशी पर्यटक कोट्याचा गैरवापर;३१ गाड्यांमधील १७४ पीएनआर संशयास्पद ;१२१ प्रवाशांवर कारवाई

नागपूर: विदेशी पर्यटकांच्या नावाखाली नियमबाह्य तिकीट बुकिंग करून प्रवास करणाऱ्या तब्बल ३९ प्रकरणांचा रेल्वेने पर्दाफाश केला आहे. यात संबंधित प्रवाशांकडून ३ लाख ५६ हजार ९१६ रुपयांचा दंड वसूल केला आहे..रेल्वेने विदेशी पर्यटकांसाठी राखीव ठेवलेल्या विशेष कोट्याचा गैरवापर करणाऱ्या भारतीय प्रवाशांविरुद्ध मध्य रेल्वेने आता कठोर पावले उचलली आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी गाडी क्रमांक १२२९६ संघमित्रा एक्स्प्रेसमध्ये उघडकीस आले.या गाडीत काही भारतीय प्रवासी विदेशी पर्यटक (एफटी) कोट्यातून तिकीट बुक करून प्रवास करताना आढळले. मात्र, त्यांच्याकडे या कोट्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही वैध कागदपत्रे नव्हती..या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने सतर्क होऊन भविष्यातील बुकिंगचे सखोल विश्लेषण केले. तपासात २४ एप्रिल ते ११ जून २०२६ या कालावधीत ३१ गाड्यांमध्ये १७४ पीएनआर विदेशी पर्यटक कोट्यांतर्गत बुक करण्यात आल्याचे आढळून आले..अपात्र कोट्यातून तिकीट बुक करणे हा रेल्वे कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा असून, प्रवाशांनी अशा फसव्या मार्गांचा अवलंब करू नये, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे. काही संशयास्पद हालचाली आढळल्यास प्रवाशांनी १३९ हेल्पलाइन किंवा 'रेल मदत' ॲपवर माहिती द्यावी, असेही प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे..अधिकृत बुकिंग एजंटचाही सहभाग?मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, तिकीट तपासणी पथकाने बुकिंगची सत्यता पडताळण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली. या मोहिमेत १२१ प्रवासी दोषी आढळले असून त्यांच्यावर नियमांनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे, अनधिकृतपणे प्रवास करणाऱ्या या प्रवाशांना त्यांचे बर्थ खाली करण्यास सांगण्यात आले आणि ते बर्थ तात्काळ आरएसी किंवा प्रतीक्षा यादीतील प्रवाशांना देण्यात आले. या मोठ्या गैरप्रकारात काही अधिकृत बुकिंग एजंट किंवा संस्थांचा सहभाग आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी आता आयआरसीटीसीकडून अतिरिक्त तपशील मागवण्यात आला आहे.