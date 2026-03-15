Wildlife Crime: शिकार करणाऱ्याला जामीन नाहीच; उच्च न्यायालयाचा आंतरराज्यीय टोळीला दणका

नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथील वनविभागाने मध्य भारतात कार्यरत असलेल्या वाघांच्या अवैध शिकारीच्या मोठ्या रॅकेटचा गेल्यावर्षी पर्दाफाश केला होता. या प्रकरणात मुख्य आरोपी निम सान लुनचा पती कपलीयान मुंगला जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला..यामुळे, आंतरराज्यीय टोळीला मोठा दणका बसला आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती महेंद्र नेरळीकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रकरण उघड झाल्यानंतर एकूण २१ आरोपींचा सहभाग समोर आला होता. या टोळीत मेघालय, मणिपूर आणि मिझोराम राज्यांतील व्यक्तींचाही समावेश असल्याचे तपासात उघड झाले आहे..वनविभागाच्या तपासानुसार, स्थानिक पारधी टोळीच्या मदतीने या आरोपींनी २०१८ पासून मध्य भारतात नर आणि मादी वाघांची अवैध शिकार सुरू केली होती. आतापर्यंत सुमारे ४५ वाघांची हत्या केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आले असून सध्या प्रकरणाचा खटला दंडाधिकारी न्यायालयात सुरू आहे. प्रकरणातील एक आरोपी कपलीयान मुंगने जामीन मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता..मुंग हा आसाम रायफल्समध्ये हवालदार म्हणून कार्यरत असून मुख्य आरोपी निम सान लुन हिचा पती आहे. उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यानुसार, मृत वाघांचे अवयव म्यानमारमार्गे चीनमध्ये पाठविण्यासाठी आरोपींना मदत करण्यात मुंगची भूमिका होती. त्याच्या पत्नीच्या मोबाइलमध्ये वाघांचे विविध अवयवांचे छायाचित्रेही आढळून आली असून ते सीमापार पाठविल्याचे तपासात समोर आले होते..ही टोळी संशय येऊ नये म्हणून वाघांचे अवयव भाजीपाल्याच्या पोत्यांमध्ये लपवून सीमेजवळून वाहतूक करीत होती. या व्यवहाराशी संबंधित आर्थिक देवाण-घेवाणीचा मागोवाही तपास यंत्रणांनी न्यायालयासमोर सादर केला. पुरावा पाहून न्यायालयाने जामीन देण्याबाबत नकारात्मक संकेत दिल्यानंतर अर्जदाराच्या वकिलांनी अर्ज मागे घेण्याची विनंती केली. न्यायालयाने अर्ज मागे घेण्यास परवानगी दिली. तसेच, सहा महिन्यानंतर, आरोप निश्चितीपूर्वी पुराव्याची नोंद पूर्ण न झाल्यास खालच्या न्यायालयात पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली. अर्जदारातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ अमित कुमार यांनी बाजू मांडली.