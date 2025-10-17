Ramdas Athawale : आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना रामदास आठवलेंची मोठं ऑफर; म्हणाले, 'रिपब्लिकन पक्षाकडून निवडणूक लढवा'

रामदास आठवले यांनी नक्षलवाद्यांना रिपाइंकडून निवडणूक लढवण्याचे आवाहन केले.संविधानाचा मार्ग स्वीकारणाऱ्यांचे स्वागत करण्याची घोषणा केली.राष्ट्रीय अधिवेशन ८ मार्च रोजी नागपूर येथे होणार आहे..नागपूर : हिंसेचा मार्ग सोडून संविधानाचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या नक्षलवाद्यांना राजकारणात येण्यासाठी प्रोत्साहन देत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी त्यांना रिपब्लिकन पक्ष (RPI) कडून निवडणूक लढवण्याची ऑफर दिली. नागपूर दौऱ्यावर आले असता गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली..गडचिरोली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत अनेक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करत हिंसेचा मार्ग सोडला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना संविधानाची प्रत देत मुख्य प्रवाहात सामील करून घेतले. यावर प्रतिक्रिया देताना आठवले म्हणाले, “नक्षलवाद्यांच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. अनेक उच्चशिक्षित व्यक्तींनी नक्षलवादाचा मार्ग स्वीकारला, परंतु हिंसेचा मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही. आता नक्षलवाद्यांनाही याची जाणीव होऊ लागली आहे. त्यामुळे ज्यांनी आत्मसमर्पण केले त्यांचे मी मनापासून स्वागत करतो, आणि ज्यांनी अद्याप हिंसेचा मार्ग सोडलेला नाही त्यांनीही संविधानाचा मार्ग स्वीकारावा,” असे आवाहनही त्यांनी केले..कणेरी मठाचे स्वामी वादाच्या भोवऱ्यात! काडसिद्धेश्वर स्वामींना 'या' जिल्ह्यात दोन महिने प्रवेशबंदी, असं कोणतं धार्मिक भावना भडकविणारं वक्तव्य केलं?.आठवले पुढे म्हणाले, “रिपाइंचे अनेक गट असले तरी देशभरात आमचा पक्षच सक्रिय आहे. दोन राज्यांत आमचे आमदार आहेत आणि आणखी दोन राज्यांत आमदार निवडून आले तर आमच्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळेल. त्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. पुढील वर्षी ८ मार्च रोजी नागपूर येथील कस्तुरचंद पार्कवर रिपाइंचे राष्ट्रीय संमेलन होणार आहे.” दरम्यान, बिहारमधील निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानुसार नितीश कुमार हेच एनडीएचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील, असेही आठवले यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.