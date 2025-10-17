नागपूर

Ramdas Athawale : आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना रामदास आठवलेंची मोठं ऑफर; म्हणाले, 'रिपब्लिकन पक्षाकडून निवडणूक लढवा'

Ramdas Athawale’s Political Offer to Surrendered Naxalites : केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना रिपब्लिकन पक्षाकडून निवडणूक लढवण्याचे आमंत्रण दिले. संविधानाचा मार्ग स्वीकारणाऱ्यांचे स्वागत करीत हिंसेचा त्याग करण्याचे आवाहन केले.
Ramdas Athawale

Ramdas Athawale

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  1. रामदास आठवले यांनी नक्षलवाद्यांना रिपाइंकडून निवडणूक लढवण्याचे आवाहन केले.

  2. संविधानाचा मार्ग स्वीकारणाऱ्यांचे स्वागत करण्याची घोषणा केली.

  3. राष्ट्रीय अधिवेशन ८ मार्च रोजी नागपूर येथे होणार आहे.

नागपूर : हिंसेचा मार्ग सोडून संविधानाचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या नक्षलवाद्यांना राजकारणात येण्यासाठी प्रोत्साहन देत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी त्यांना रिपब्लिकन पक्ष (RPI) कडून निवडणूक लढवण्याची ऑफर दिली. नागपूर दौऱ्यावर आले असता गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bihar
Ramdas Athawale
Nagpur
Constitution
Naxalites
CM Nitish Kumar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com