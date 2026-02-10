नागपूर

Nagpur Accident: रमानगर रेल्वे फाटकाजवळ मालगाडीच्या धडकेत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

Railway Accident: रमनगर रेल्वे फाटकाजवळील अपघातात १९ वर्षीय अक्षय डोंगरे याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. भरधाव रेल्वे मालगाडीच्या धडकेत तरुण जागीच ठार झाला, तर त्याचा कुटुंबीय व परिसरातील नागरिक गमावलेल्या तरुणाच्या अकाली मृत्यूने स्तब्ध झाले आहेत.
Nagpur Accident

Nagpur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कामठी : घराकडे परतणाऱ्या एका तरुणाच्या स्वप्नांवर काळाने अचानक घाला घातला. स्थानिक नवीन कामठी पोलिस स्टेशन हद्दीतील रमानगर रेल्वे क्रॉसिंगजवळ रविवारी (ता.८) रात्री ११ वाजताच्या सुमारास नागपूरकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या रेल्वे मालगाडीच्या धडकेत १९ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
police
accident
railway
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.