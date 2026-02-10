Nagpur Accident: रमानगर रेल्वे फाटकाजवळ मालगाडीच्या धडकेत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

कामठी : घराकडे परतणाऱ्या एका तरुणाच्या स्वप्नांवर काळाने अचानक घाला घातला. स्थानिक नवीन कामठी पोलिस स्टेशन हद्दीतील रमानगर रेल्वे क्रॉसिंगजवळ रविवारी (ता.८) रात्री ११ वाजताच्या सुमारास नागपूरकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या रेल्वे मालगाडीच्या धडकेत १९ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला..या घटनेत अक्षय सुभाष डोंगरे (वय १९, रा. रमानगर, कामठी) याचा दुर्दैवी अंत झाला. अक्षय रात्री कामावरून घरी आला व कटींग करण्याकरिता सलून मध्ये गेला होता, रेल्वे फाटक ओलांडून घरी जात असतानाच अचानक आलेल्या मालगाडीने त्याला जोरदार धडक दिली..काही क्षणांतच होत्याचे नव्हते झाले. तरुण वयात आयुष्याच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला अक्षय कायमचा काळाच्या पडद्याआड गेला. घटनेची माहिती मिळताच नवीन कामठी पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात नेऊन शवविच्छेदन करण्यात आले..Nagpur Accident: वाढदिवसाचा आनंद ठरला औटघटकेचा! हिंगण्यातील अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू, क्षणातच आनंद हरवला...या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे. अक्षयच्या अकाली मृत्यूने संपूर्ण रमानगर परिसरात शोककळा पसरली आहे. घरचा कर्ता तरुण गमावल्याने कुटुंबीयांचा आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारा होता. मृतकाच्या पश्चात आई-वडील, एक भाऊ व दोन बहिणी असा आप्तपरिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.