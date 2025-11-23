नागपूर

Car Accident: कारच्या धडकेत दोन महिलांचा मृत्यू; जबलपूर मार्गावर भीषण अपघात, कांद्रीत संतप्त नागरिकांचा रस्ता रोको

Tragic Car Accident on Nagpur-Jabalpur Highway: भरधाव क्रेटा कारने धडक दिल्याने कामावर जाणाऱ्या दोन शेतमजूर महिलांचा मृत्यू झाला. ही घटना नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४४ वर कांद्री माइनजवळ शनिवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास घडली.
रामटेक : भरधाव क्रेटा कारने धडक दिल्याने कामावर जाणाऱ्या दोन शेतमजूर महिलांचा मृत्यू झाला. ही घटना नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४४ वर कांद्री माइनजवळ शनिवारी (ता.२२) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास घडली. या घटनेनंतर संतप्त जमावाने रास्ता रोको आंदोलन करीत महामार्गावरील वाहतूक रोखून धरली.

