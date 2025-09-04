Nagpur News : एनआयआरएफ रॅंकींगमध्ये व्हीएनआयटी चमकले; आर्किटेक्चरमध्ये १०, अभियांत्रिकीत ४४ वे स्थान

नागपूर - देशातील उच्च शिक्षण विभागाद्वारे नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रॅंकींग फ्रेमवर्कद्वारे १७ विविध श्रेणीतील रॅंकींगची घोषणा गुरूवारी (ता.४) करण्यात आली. या रॅंकींगमध्ये शहरातील विश्वेश्वरैय्या राष्ट्रीय अभियांत्रिकी संस्थेने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे..याशिवाय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील फार्मसी अभ्यासक्रम विभागासह, कामठीतील किशोरीताई भोयर फार्मसी महाविद्यालय, दंत रुग्णालय, एनएनएलयु, दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन आणि नागपुरातील श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाचा समावेश आहे..रॅंकींगमध्ये व्हीएनआयटीला अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये ५६.५८ गुणांसह ४४ वे स्थान मिळाले आहे. संस्थेच्या आर्किटेक्चर विभागाला देशातून १० वे स्थान मिळाले आहे. सर्वसाधारण विद्यापीठांच्या श्रेणीत ५०.१४ गुणांसह ८६ वे स्थान मिळाले आहे.दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशनला वैद्यकीय विद्यापीठ श्रेणीत ५३.९१ गुणांसह ४९ स्थान तर सर्वसाधारण विद्यापीठ श्रेणीत ८४ वे स्थान आहे. विधी अभ्यासक्रमात राष्ट्रीय महाराष्ट्र विधी विद्यापीठाला ५६.५४ गुणासह २८ वे स्थान, व्यवस्थापन शाखेत आयआयएम नागपूरला ५६.९४ गुणांसह ३१ वे स्थान मिळाले आहे. दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशनला वैद्यकीय विद्यापीठ श्रेणीत ५३.९१ गुणांसह ४९ स्थान तर शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाला दंत अभ्यासक्रमात ५७.९० गुणांसह २० वे स्थान मिळाले आहे..फार्मसी अभ्यासक्रमात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील फार्मसी अभ्यासक्रम विभागाला ४६.४६ गुणांसह ६६ वे स्थान मिळाले आहे. याशिवाय शहरातील नामांकित विज्ञान महाविद्यालय श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाने १५०-२०० या गटात स्थान मिळविले आहे. शहरातील ते एकमेव विज्ञान महाविद्यालय आहे..रामदेवबाबा १३४ तर वायसीसीई १५० व्या स्थानीगेल्या वर्षी रामदेवबाबा विद्यापीठ हे १३४ व्या तर यशवंतराव चव्हाण अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने रॅकींगमध्ये १५० वे स्थान पटकाविले आहे.संशोधन, इनोव्हेशन, स्कील श्रेणीत झिरोशहरासह विदर्भात अनेक नामवंत महाविद्यालयांचा समावेश आहे. मात्र, एकाही संस्थेला संशोधन, इनोव्हेशन आणि कौशल्य विकास श्रेणीत स्थान मिळविता आले नाही. विशेष म्हणजे, व्हीएनआयटी, ट्रिपल आयटी, आयआयएम आणि इतर नामवंत संस्थांच्या समावेश आहे..विद्यापीठाचे स्थान सुधारलेराष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे यंदा एनआयआरएफ रॅंकींगमध्ये फार्मसी विभागासह ‘स्टेट युनिर्व्हसिटी’या श्रेणीमध्ये स्थान सुधारल्याचे दिसून येत आहे. यावेळी पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये ९६ व्या स्थानावर विद्यापीठ आले आहे. गेल्यावेळी पहिल्या दोनशे विद्यापीठांमध्येही नागपूर विद्यापीठ नव्हते हे विशेष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.