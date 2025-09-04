नागपूर

Nagpur News : एनआयआरएफ रॅंकींगमध्ये व्हीएनआयटी चमकले; आर्किटेक्चरमध्ये १०, अभियांत्रिकीत ४४ वे स्थान

देशातील उच्च शिक्षण विभागाद्वारे नॅशनल इन्‍स्टिट्यूशनल रॅंकींग फ्रेमवर्कद्वारे १७ विविध श्रेणीतील रॅंकींगची घोषणा गुरूवारी (ता.४) करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - देशातील उच्च शिक्षण विभागाद्वारे नॅशनल इन्‍स्टिट्यूशनल रॅंकींग फ्रेमवर्कद्वारे १७ विविध श्रेणीतील रॅंकींगची घोषणा गुरूवारी (ता.४) करण्यात आली. या रॅंकींगमध्ये शहरातील विश्‍वेश्‍वरैय्या राष्ट्रीय अभियांत्रिकी संस्थेने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.

