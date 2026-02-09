नागपूर

Nagpur Accident: रॅपिडोचालकाला कारने चिरडले; प्रतापनगरातील घटना, आरोपी कारचालक फरार

Rapido Driver Accident: छत्रपती चौकातून हिंगणा रोडकडे जात असताना दोन दुचाकीच्या धडकेनंतर खाली पडलेल्या रॅपिडोचालकाच्या अंगावरून कार गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही धक्कादायक घटना प्रतापनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील राधे मंगलम चौकाजवळ घडली.
