Nagpur Accident: रॅपिडोचालकाला कारने चिरडले; प्रतापनगरातील घटना, आरोपी कारचालक फरार

नागपूर : छत्रपती चौकातून हिंगणा रोडकडे जात असताना दोन दुचाकीच्या धडकेनंतर खाली पडलेल्या रॅपिडोचालकाच्या अंगावरून कार गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही धक्कादायक घटना प्रतापनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील राधे मंगलम चौकाजवळ घडली..या घटनेत रॅपिडोबाईकवरील प्रवासी आणि दुसऱ्या दुचाकीचा चालक असे दोघे जखमी झाले. घटनेनंतर आरोपी कारचालक वाहनासह पसार झाला. विवेक मनोहर बोरोकर (वय ३८, रा. जानकीनगर, हुडकेश्वर) असे मृताचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अनुप कानसिंगजी सिंग (वय ३५, रा. बिकानेर, राजस्थान) हे अँकर इन्फ्रा सोल्यूशन कंपनीत हायड्रॉलिक मशिनचे काम करतात..ते दिल्लीहून चंद्रपूर येथील सिमेंट फॅक्ट्रीमध्ये कामासाठी गेले होते. शनिवारी (ता. ७) चंद्रपूरहून ट्रॅव्हल्सने नागपूर येथील छत्रपती चौकात उतरले. त्यानंतर राजेंद्रनगर, हिंगणा रोड येथील हॉटेलवर जाण्यासाठी त्यांनी मोबाइल अॅपद्वारे रॅपिडो बाईक बुक केली. रॅपिडोचालक विवेक यांच्या दुचाकीवर मागे बसून ते हॉटेलकडे जात होते. .रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास रस्ता ओलांडत असताना, त्यांना एका दुचाकीने धडक दिली. त्यामुळे विवेक, अनुप सिंग आणि दुसऱ्या दुचाकीचा चालक असे तिघेही रस्त्यावर कोसळले. तितक्यात पडोळे चौकाकडून येणारे चारचाकी वाहन विवेक यांच्या अंगावरून गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..अपघातानंतर आरोपी चारचाकीचालक घटनास्थळावरून पसार झाला. या अपघातात जखमी झालेले प्रवासी अनुप सिंग व दुसऱ्या दुचाकीचालकाला नागरिकांनी तात्काळ खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. दोघांवरही उपचार करण्यात आले. अनुप सिंग यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून प्रतापनगर पोलिसांनी आरोपी वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..