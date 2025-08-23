Nagpur News: नागपूरच्या भरतवाडा भागात दुर्मिळ आणि अत्यंत विषारी चापडा साप आढळला, सेमिनरी हिल्स वाइल्डलाइफ सेंटरकडे पाठवला

नागपूर: भरतवाडा येथील विकास तुमसरे यांच्या घरी अतिशय विषारी आणि दुर्मिळ प्रजातीचा चापडा साप आढळला. ज्याची लांबी २ ते अडीच फूट असून, त्याला सेमिनरी हिल्स येथील बचाव केंद्रात पाठविण्यात आले आहे. या सापाची शहरात प्रथमच नोंद झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. .भरतवाडा येथील तुमसरे यांना घराच्या आवारातील वेलीवर हिरव्या रंगाचा साप दिसला. त्यांनी तत्कळा सर्पमित्र अभिषेक रहांगडाले यांना कळविले. माहिती मिळताच वाइल्डलाइफ वेलफेयर सोसायटीचे अभिषेक व आकाश सोनकुले घटनास्थळी पोहचले. .सापाचा शोध घेतला असता तो वेलीवर आढळून आला. दरम्यान, हा साप नवीन प्रजातीचा असल्याचे लक्षात आले. निरीक्षण केले असता तो अतिविषारी ‘चापडा’ असल्याचे निदर्शनात आले. त्याला रेस्क्यू केल्यानंतर बचाव केंद्रात हलविण्यात आले आहे..Nagpur Fraud: मोबाईलवर नंबर सापडला, विश्वास ठेवला आणि सगळं संपलं! नागपूर महिला ठकबाजांच्या जाळ्यात, १६ लाखांनी फसवणूक.ओळख सापाचीचापडा (बांबू पिट वाइपर) हा साप घनदाट जंगल, झाडांमध्ये राहणारा साप आहे. हा साप घोणस (वाइपर) प्रजातीतील असून घोणस इतकाच विषारी साप आहे. जो पूर्णपणे हिरव्या रंगाचा दिसतो, तर खालची बाजू पिवळ्या रंगाची असते. याचे डोके त्रिकोणी आकाराचे असून, हा साप माणसांच्या संपर्कात येत नाही, असे सर्प अभ्यासक नीतिश भांदक्कर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.