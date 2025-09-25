Singi Fish: दुर्मीळ सिंगी माशाच्या प्रजननाचा प्रयोग यशस्वी; पारशिवनीच्या मंगेश खुबळकर यांच्या प्रयत्नांना यश

नागपूर : नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या दुर्मीळ सिंगी माशाच्या कृत्रिम प्रजननाचा प्रयोग पारशिवनी येथे मंगेश खुबळकर यांनी यशस्वी करून दाखविला आहे. विदर्भातील हा पहिलाच प्रयोग असून मत्स्य विभागाने याची दखल घेतली आहे. आता त्याच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. .सिंगी मासा हा उच्च औषधी गुणधर्मयुक्त आहे. त्याला औषधी मासा असेही म्हटले जाते. यात प्रोटीन व आयर्न मोठ्या प्रमाणात आढळते. आजारपणानंतरची शक्ती परत मिळविण्यासाठी व अशक्तपणा दूर करण्यासाठी या माशाचे सेवन अत्यंत फायदेशीर मानले जाते..भारतात व विदेशात या माशाला मोठी मागणी आहे. पूर्वी महाराष्ट्रात सहज आढळणाऱ्या या माशाच्या प्रजातीचे वेळीच संवर्धन न झाल्यामुळे आज ही प्रजाती दुर्मीळ झाली आहे. सध्या देशांतर्गत बाजारात सिंगीचा दर ६०० रुपये प्रतिकिलो आहे. या माशांचे कृत्रीम प्रजनन करून दाखविण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मंगेश खुबळकर यांनी पश्चिम बंगाल येथील स्थानिक तज्ज्ञांची मदत घेतली दीड वर्षे मेहनत घेतल्यानंतर आज त्यांनी सिंगी माशाचे ब्रीड तयार केले आहे. बहुदा राज्यात कृत्रीम सिंगी प्रजनानाचा पहिला प्रयोग असण्याची शक्यता आहे..संवर्धनासाठी होणार प्रयत्नसध्या देशांतर्गत बाजारात सिंगीचा भाव ४०० ते ६०० रुपये किलो आहे. जिवंत सिंगीला अधिक दर मिळतो. याशिवाय औषधी उपयोगामुळे निर्यातीसाठी या माशाचा उपयोग होऊ शकतो. मत्स्य विभागानेही अद्याप याची निर्मिती केलेली नाही. मागणी अधिक पुरवठा कमी असल्याने शेतकऱ्यांसाठी हा मासा अधिक मिळकत देणारा ठरू शकतो. याचे ब्रीड तयार करण्यासाठी मत्स्य विभागाला प्रस्ताव देणार असून त्याचे संवर्धन करणार असल्याचे मत्स्य विभागाकडून सांगण्यात आले..मंगेश यांच्या प्रयोगामुळे इतरांना होणार फायदासन २०२३-२४ मध्ये केंद्र व राज्य शासनानाच्या मदतीने खुबळकर यांना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत मध्यम आकाराचा आरएएस प्रकल्प बांधला. येथे प्रायोगिक तत्त्वावर दुर्मीळ व प्रजनन कठीण असलेल्या सिंगीचे कृत्रिम पद्धतीने यशस्वी प्रजनन करून संधीची वाट मोकळी केली आहे. त्यांच्या प्रयत्नांच्या पराकाष्ठेमुळे विदर्भात सिंगीचे बीज उत्पादन करण्यास मदत होणार आहे..Chh. Sambhajinagar News: नर्सने रुग्णालयातच संपवले जीवन; घातपाताचा संशय? बाथरूममध्ये स्वतःच लावले इंजेक्शन अन्...हा प्रयोग विदर्भातील मत्स्य व्यवसायासाठी अत्यंत लाभदायी ठरणार आहे. यामुळे स्थानिक मात्र दुर्मीळ होत असलेल्या प्रजातींचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी मत्स्य विद्यापीठासोबत करार केला जाणार आहे.- शुभम कोमरेवार, आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.