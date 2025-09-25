नागपूर

Singi Fish: दुर्मीळ सिंगी माशाच्या प्रजननाचा प्रयोग यशस्वी; पारशिवनीच्या मंगेश खुबळकर यांच्या प्रयत्नांना यश

Rare Fish Breeding: नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या दुर्मीळ सिंगी माशाच्या कृत्रिम प्रजननाचा प्रयोग पारशिवनी येथे मंगेश खुबळकर यांनी यशस्वी करून दाखविला आहे. विदर्भातील हा पहिलाच प्रयोग असून मत्स्य विभागाने याची दखल घेतली आहे.
Singi Fish

Singi Fish

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या दुर्मीळ सिंगी माशाच्या कृत्रिम प्रजननाचा प्रयोग पारशिवनी येथे मंगेश खुबळकर यांनी यशस्वी करून दाखविला आहे. विदर्भातील हा पहिलाच प्रयोग असून मत्स्य विभागाने याची दखल घेतली आहे. आता त्याच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
Experiment
fish
proteins

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com