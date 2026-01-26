Ravikant Tupkar: शेतकऱ्यांना हक्कांसाठी भगतसिंग व्हावे लागेल: शेतकरी नेते रविकांत तुपकर, हिरम कापूस आंदोलनातील नेत्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!

अमरावती: शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर न्याय व हक्क मिळवायचा असेल तर प्रत्येक शेतकऱ्याला भगतसिंग व्हावे लागेल, असे प्रतिपादन शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केले. ते बहिरम येथे आयोजित कापूस परिषद व श्रद्धांजली सभेत बोलत होते. .Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...तीर्थक्षेत्र बहिरम येथे १९७५ मधील बहिरम कापूस आंदोलनाच्या रणसंग्रामाच्या ५१ व्या स्मृतिदिनी श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी शहीद शेतकरी तसेच बहिरम कापूस आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या सर्व अग्रगण्य नेत्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानिमित्त कापूस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी उपस्थितांना त्यांनी संबोधित केले. .तत्पूर्वी शेतकरी नेत्यांनी गावातून पदयात्रासुद्धा काढली. या पदयात्रेत शेकडो ग्रामस्थ व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.प्रास्ताविकात आयोजक प्रकाश साबळे यांनी कापूस, तूर तसेच इतर पिकांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत सन्मानजनक व दर्जेदार भाव मिळावा, अशी मागणी केली..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.वऱ्हाडाचे पांढरे सोनं मानले जाणारा कापूस तसेच संत्रा व तूर, या मुख्य पिकांना येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत योग्य दर मिळावा, ही एकमुखी मागणी यावेळी मांडण्यात आली. याचसोबत बहिरम कापूस आंदोलनाचे शेतकरी स्मारक उभारावे, येथील सभागृहाला स्व. विठ्ठलराव दुतोंडे सभागृह, असे नाव द्यावे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.