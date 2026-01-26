नागपूर

Ravikant Tupkar: शेतकऱ्यांना हक्कांसाठी भगतसिंग व्हावे लागेल: शेतकरी नेते रविकांत तुपकर, हिरम कापूस आंदोलनातील नेत्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!

सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती: शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर न्याय व हक्क मिळवायचा असेल तर प्रत्येक शेतकऱ्याला भगतसिंग व्हावे लागेल, असे प्रतिपादन शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केले. ते बहिरम येथे आयोजित कापूस परिषद व श्रद्धांजली सभेत बोलत होते.

