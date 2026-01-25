नागपूर

Nagpur News: दुर्लक्षितांपासून देशाच्या सन्मानापर्यंत! पुनर्वसित भिक्षेकऱ्यांना दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी विशेष आमंत्रण..

Social Rehabilitation Success Story Republic Day India: नागपूरच्या भिक्षेकऱ्यांचा दिल्लीच्या राजपथावर सन्माननीय प्रवास
Delhi Republic Day Parade to Host Rehabilitated Beggars in Historic Gesture

Delhi Republic Day Parade to Host Rehabilitated Beggars in Historic Gesture

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: कधी नागपूरच्या चौकात बसून भिक्षा मागावी लागायची, परंतु आज निमंत्रित विशेष अतिथी म्हणून राजपथावर निमंत्रितांमध्ये बसून प्रजासत्ताक दिनाची परेड पाहणार आहेत. हा प्रवास नागपुरातील तीन पुनर्वसित भिक्षेकऱ्यांचा आहे.

