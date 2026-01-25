Nagpur News: दुर्लक्षितांपासून देशाच्या सन्मानापर्यंत! पुनर्वसित भिक्षेकऱ्यांना दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी विशेष आमंत्रण..

नागपूर: कधी नागपूरच्या चौकात बसून भिक्षा मागावी लागायची, परंतु आज निमंत्रित विशेष अतिथी म्हणून राजपथावर निमंत्रितांमध्ये बसून प्रजासत्ताक दिनाची परेड पाहणार आहेत. हा प्रवास नागपुरातील तीन पुनर्वसित भिक्षेकऱ्यांचा आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .नागपूर महानगरपालिका व सह्याद्री फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने, केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या सहकार्याने राबविण्यात येणारा ‘आस्था भिक्षेकरी पुनर्वसन निवारा केंद्र’ हा उपक्रम समाजातील वंचित घटकांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या पुढाकारातून तसेच उपायुक्त डॉ. रंजना लाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या उपक्रमाचे काम सुरू आहे. २०२२ पासून आतापर्यंत १,३३० हून अधिक भिक्षेकऱ्यांचा बचाव, पुनर्वसन आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुनर्समावेशन करण्यात आले आहे..\rया उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत, नागपूर येथील तीन पुनर्वसित लाभार्थ्यांची २६ जानेवारी २०२६ रोजी राजधानी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी देशभरातून निवडलेल्या १०० विशेष आमंत्रितांमध्ये निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये शरीफ शेख (वय ६१), अनिल जुनघरे (वय ५२) आणि गायाबाई शुक्ला (वय ७०) यांचा समावेश आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.यावेळी नागपुरातील हे तिन्ही विशेष आमंत्रित पाहुणे ‘स्माइल-आस्था’ उपक्रमाबाबत प्रशंसनीय स्वयंलिखित पत्र, नागपूरचे प्रतीक असलेली झीरो माइलची प्रतिमा राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना छायाचित्र भेट देणार आहेत. या लाभार्थ्यांसोबत कार्यालयीन वॉर्डन गौतम नागरे, राकेश गाठे व अधीक्षिका अनिता गंधर्वार यादेखील कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.