राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा! 'कापूस खरेदी केंद्रांवरील विक्री नोंदणीला मुदतवाढ', उच्च न्यायालयाचा आदेश..

नागपूर : भारतीय कापूस पणन महामंडळाने (सीसीआय) कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांतर्फे होणारी नोंदणी प्रक्रिया ३१ डिसेंबर २०२५ पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली असून १६ जानेवारीपर्यंत ही नोंदणी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, नाताळ सुटीदरम्यान या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेत राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...कापूस खरेदी केंद्राच्या कमतरतेवर ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राचे जिल्हा सचिव श्रीराम महादेवराव सातपुते यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सातपुते यांनी अर्ज दाखल करीत नोंदणी बंद होत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली..या अर्जानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात कापूस विकण्यास भाग पाडले जात आहे. खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकल्यास उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी मोबदला मिळतो. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सीसीआयची स्थापना केली आहे. मात्र, सीसीआयच्या कापूस खरेदी आणि विक्री धोरण २०२५-२६ ची अंमलबजावणी अकार्यक्षम असल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. कापसाची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आगाऊ नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. परंतु, सीसीआयतर्फे नोंदणीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर ठेवण्यात आली आहे..राज्यातील शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पत्राचा दाखला देत हंगामाच्या शेवटपर्यंत खरेदी केंद्र सुरू राहावेत, अशी विनंती अर्जातर्फे उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. शेतकऱ्यांची होणारी कुचंबणा लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने सीसीआयला यावर विचारणा केली. त्यानुसार, या नोंदणीला १६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची ग्वाही (मौखिक) सीसीआयने उच्च न्यायालयाला दिली..याची नोंद घेत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १६ जानेवारी रोजी नियमित न्यायालयीन कामकाजादरम्यान निश्चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे स्वत: श्रीराम सातपुते यांनी, न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. पी. बी. पाटील यांनी बाजू मांडली..केवळ ३० टक्के हंगाम पूर्णकापसाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ८ हजार ११० रुपये प्रतिक्विंटल असताना खासगी बाजारात केवळ ७ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १ हजार १०० रुपयांचे नुकसान होत आहे. कापूस हंगाम सप्टेंबर-ऑक्टोबर, डिसेंबर-जानेवारी आणि मार्च अशा तीन टप्प्यात होतो. सध्या केवळ ३० टक्के हंगाम पूर्ण झाला असून, ७० टक्के कापूस अजूनही शेतकऱ्यांकडे आहे. अशा स्थितीत ३१ डिसेंबरपासून नोंदणी बंद केल्यास शेतकरी एमएसपीचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत, असे न्यायालयात नमूद करण्यात आले..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.धुळे जिल्ह्यात केंद्राची मागणीअर्जात धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा (ता. सिंदखेडा) येथे नवीन केंद्र सुरू करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. येथील शेतकऱ्यांनी याबाबतची निवेदने दिली आहेत. तसेच, कापूस हंगाम संपेपर्यंत राज्यात नोंदणी आणि खरेदी प्रक्रिया सुरू ठेवावी, असेही नमूद करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.