Nagpur Politics: रिपब्लिकन ‘व्होट बॅंके’ला खिंडार; नागपूर महानगर पालिकेतील प्रतिनिधित्व आले धोक्यात, नेमकं काय घडलं!

-केवल जीवनतारेनागपूर: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे ‘मॉडेल'' असलेला रिपब्लिकन पक्ष बलशाली बनवण्यापेक्षा रिपब्लिकन नेत्यांना आपली वैयक्तिक राजकीय पोळी शिजवण्यात रस असल्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीत रिपाइंच्या बॅनरखाली निवडणूक लढवण्यासाठी कोणत्याही गटाने मायक्रो प्लॅनिंग केले नाही. कधीकाळी लाखाच्या घरात दिसणारे मताधिक्य साडेचार हजारावर आले. रिपाइंच्या स्वार्थी नेतृत्वामुळेच रिपब्लिकन ‘व्होट बॅंक''ला खिंडार पडले आहे. तर एकसंघपणे लढण्यासाठी केलेला रिपब्लिकन फेडरेशनचा प्रयोगही फसला. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीत निवडक प्रभागात विविध रिपब्लिकन गटाचे उमेदवार लढले. त्यांच्या प्रचारासाठी एकही रिपब्लिकन नेता प्रभागात फिरकला नाही. प्रभाग क्रमांक १ मध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियातर्फे क्षितिज गायकवाड, प्रभाग ९ ‘अ’ मध्ये जयंत टेभूरकर हे उमेदवार होते. प्रभाग २ मध्ये खोरिपचे विजय मेश्राम तर प्रभाग ७ मधून अतिक अहमद मलिक (खोरिप) यांनी निवडणूक लढविली. प्रभाग ६ मधून बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या बॅनरवर दीप अंडरसहारे, तर प्रभाग ११ मधून विनोद रंगारी यांनी तर प्रभाग ३३ मधून मायावती मेश्राम यांची उमेदवारी होती. .अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे विजय वाघमारे यांची उमेदवारी याच प्रभागात होती. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियातर्फे ईश्वर मेश्राम प्रभाग ७ मधून लढले. प्रभाग ९ ‘अ’ मधून पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे संकेत भैसारे आणि ‘ड’ मधून अमित दरवाडे, प्रभाग १७ मधून विकास नारायणे, प्रभाग ३३ ‘अ’ मधून आलोख दखने यांनी, ‘ड’ मधून यशोधरा नानवटे यांनी निवडणूक लढविली. याच प्रभागातून रिपब्लिकन सेनेचे भूषण भस्मे यांनी निवडणूक लढविली..प्रभाग ९ मधून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलरतर्फे दिनेश अंडरसहारे यांनीही निवडणूक लढविली. प्रभाग १२ ‘अ’मधून सचिन रामटेके यांनी तर प्रभाग १४ मधून बेबीनंदा चव्हाण उमेदवार होते. तर प्रभाग ३४ मधून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या आठवले गटातर्फे संदीप रामटेके निवडणूक रिंगणात होते. या सर्वांच्या मतदानाची एकत्रित बेरीज ४ हजार ७९८ आहे. कोणाच्याही नावावर साधे एक हजाराचे मतदान नाही..रिपब्लिकनांना मिळालेलीएकूण मते - ४ हजार ७९८क्षितिज गायकवाड १४४विजय मेश्राम ११२दीप अंडरसहारे १४६विजय वाघमारे २२७अतिक अहमद मलिक ३५४ईश्वर मेश्राम २७७दिनेश अंडरसहारे ३९६जयंत टेंभूरकर ५७६संकेत भैसारे ७५अमित दरवाडे ७६विनोद रंगारी ६०२सचिन रामटेके १३१बेबीनंदा चव्हाण १२८विकास नारायणे ३१९आलोक दखने ६३भूषण भस्मे १०३यशोधरा नानवटे २१८मायावती मेश्राम ४००संदीप रामटेके ६६१.मतदार संभ्रमातआंबेडकरी विचाराच्या रिपब्लिकनांच्या विविध गटांसह रिपब्लिकन सेना, बहुजन समाज पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच तसेच रिपब्लिकन लोकशाही मोर्चाचे उमेदवार महापालिकेच्या निवडणुकीत ईव्हीएमवर झळकत होते. यामुळे रिपब्लिकन मतदार संभ्रमात सापडला आहे. एकएकटे लढल्यानंतर जिंकणार नाही, याची खात्री होती, यामुळेच एका विचाराच्या पक्षाविरोधात रिपब्लिकन जनतेने मतदान केले..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.आशीनगरमध्ये प्रभाग ३ आणि प्रभाग ६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतून रिपब्लिकन नेत्यांनी धडा घेण्याची गरज आहे. रिपब्लिकन मतदार आपल्या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी मतदान केंद्रावर जातोच. परंतु यावेळी या दोन्ही प्रभागामध्ये आंबेडकरी आणि आदिवासी समाजातील मतदारांनी अल्पसंख्याक समाजाला मतदान केले.-अनिरुद्ध कांबळे, राजकीय विश्लेषक तसेच निवृत्त प्रसारण अधिकारी, आकाशवाणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.