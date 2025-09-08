नागपूर : रात्र झोपण्यासाठी तर दिवस काम करण्यासाठी असतो. मात्र, देशभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर अक्षरशः दिवस-रात्र काम करतात. १८-१८ तास रुग्णसेवेत असतात. त्यामुळे कामाचा तणाव येतो. तणावमुक्तीचा सल्ला देणाऱ्या प्राध्यापकांचाही निवासी डॉक्टरांवर नेहमीच दबाव असल्याचा निष्कर्ष महिनाभरात हेल्पलाइनवरील तक्रारींतून पुढे आला आहे..राज्यातील नव्हे तर देशभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळाचा अभाव ही एक गंभीर समस्या आहे. नागपूरच्या शासकीय रुग्णालयात विविध गटातील डॉक्टरांची ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांवरील कामाचा ताण वाढला असल्याचे डॉक्टरांच्या मानसिक आरोग्यासाठी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनने (फैमा) ने जारी केलेल्या हेल्पलाइनवरील आलेल्या तक्रारीवरून उघड झाले आहे..वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसह निवासी आणि प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांनी मागील महिनाभरात हेल्पलाइनवर दीडशेवर कॉल केले. त्यांचे फैमातर्फे मानसिक समुपदेशन करण्यात येत आहे.झोपच होणार नाहीबहुतेक निवासी डॉक्टरांनी हेल्पलाइनवर सांगितले की, त्यांच्यावर कामाचा ताण आहे. विभागप्रमुख आणि प्राध्यापकांकडून त्यांच्यावर अतिरिक्त कामासाठी दबाव असतो. पदव्युत्तर पदवीच्या शेवटच्या वर्षात प्रबंध सादर करावे लागतात. यात उत्तीर्ण करणे किंवा अनुत्तीर्ण करणे संबंधित प्राध्यापकांच्या हातात असते. यामुळे कामाचा ताण असूनही निवासी डॉक्टर इतरत्र तक्रार करू शकत नाहीत. कामाच्या ठिकाणी निवासी झोप घेणार नाही तर त्यांचे डोके शांत कसे राहील. ते चिडचिड करतात. मानसिक तणावात असतात. एमडीच्या पहिल्या वर्षात, दिवसाचे चोवीस तास काम करावे लागते तसेच निवासी डॉक्टर दिवसा आणि रात्रीही वॉर्डत असतात..हेल्पलाइनमधून पुढे आलेल्या बाबीइंटर्न डॉक्टरांना कारकुनी कामही करावे लागतेवरिष्ठ डॉक्टरांसाठी चहा आणि कॉफीचेही काम करावे लागतेनीट पीजीचा निकाल अपेक्षेनुसार येईल की नाही याची चिंताकाही निवासी डॉक्टर नैराश्यात गेल्याने आत्महत्या करण्याची इच्छावरिष्ठांच्या कामाच्या ताणामुळे निवासी डॉक्टर नाराजनिद्रानाशासह इतर मानसिक विकारप्रॅक्टिसिंग डॉक्टर कौटुंबिक ताणतणावामुळे त्रासलेले.हेल्पलाइनवर कॉल करणारे विद्यार्थी आणि डॉक्टरांची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली. यामुळेच प्रत्येकजण त्यांच्या समस्या उघडपणे सांगत आहे. संस्थेने ५० मानसोपचारतज्ज्ञांचे क्रमांक जाहीर केले आहेत ज्यांच्यावर २४ तास समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध आहे.- डॉ. संजय बन्सल, समन्वयक, फैमा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.