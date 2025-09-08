नागपूर

Resident Doctors : निवासी डॉक्टर ताणामुळे नैराश्‍यात; हेल्पलाइनवर कॉल, शासकीय रुग्णालय ठरतेय तणावाचे माहेरघर

Mental Health Crisis : शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टरांच्या सततच्या १८ तासांच्या कामामुळे त्यांच्यावर प्रचंड मानसिक ताण असून, हेल्पलाइनवर १५० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
नागपूर : रात्र झोपण्यासाठी तर दिवस काम करण्यासाठी असतो. मात्र, देशभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर अक्षरशः दिवस-रात्र काम करतात. १८-१८ तास रुग्णसेवेत असतात. त्यामुळे कामाचा तणाव येतो. तणावमुक्तीचा सल्ला देणाऱ्या प्राध्यापकांचाही निवासी डॉक्टरांवर नेहमीच दबाव असल्याचा निष्कर्ष महिनाभरात हेल्पलाइनवरील तक्रारींतून पुढे आला आहे.

