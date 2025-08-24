नागपूर

Nagpur Cyber Fraud: पार्सलच्या बहाण्याने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची फसवणूक; सव्वा तीन लाखाने घातला गंडा

Nagpur News: नागपूरमध्ये पार्सलच्या बहाण्याने ७६ वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची तब्बल ३ लाख २३ हजार रुपयांची फसवणूक झाली. पोलिसांनी सायबर गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
Nagpur Cyber Fraud
Nagpur Cyber Fraudsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : बहिणीला जबलपूरला पाठविलेले पार्सल पोहचले नसून ते पोहचून देण्यासाठी पाठविलेल्या लिंकद्वारे सेवानिवृत्त परिवहन महामंडळाच्या अधिकाऱ्याला सव्वा लाखाने घातला गंडा घातला. याप्रकरणी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीवरून सायबर चोरट्याविरोधात फसवणूक आणि विविध कलमांसह गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Cyber Crime
Nagpur fraud news in marathi
Financial Scam in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com