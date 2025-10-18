नागपूर

Nagpur fraud:'नागपुरात सेवानिवृत्त महिलेची १२ लाखांची फसवणूक'; ‘डिजिटल अरेस्ट’मधून घडली घटना, नेमकं काय घडलं?

Nagpur Woman Scammed for ₹12 Lakh: दहशतवादविरोधी पथकाकडे त्याने कॉल ट्रान्सफर केला. तिथे दोन जण पोलिसांच्या गणवेशात होते. त्यांनीही गुन्ह्याची माहिती देत कारवाईची धमकी दिली. तसे कागदपत्र त्यांच्या व्हॉट्सॲपवर पाठविले.
नागपूर: शहरातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये फसवून त्यांच्याकडून लाखो रुपयांनी लुबाडले जात आहे. असाच आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. सेवानिवृत्त महिला अधिकाऱ्याला ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये ठेवून सायबर गुन्हेगारांनी त्यांची १२ लाख रुपयांनी फसवणूक केली.

