Nagpur fraud:'नागपुरात सेवानिवृत्त महिलेची १२ लाखांची फसवणूक'; ‘डिजिटल अरेस्ट’मधून घडली घटना, नेमकं काय घडलं?

नागपूर: शहरातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये फसवून त्यांच्याकडून लाखो रुपयांनी लुबाडले जात आहे. असाच आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. सेवानिवृत्त महिला अधिकाऱ्याला ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये ठेवून सायबर गुन्हेगारांनी त्यांची १२ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ सप्टेंबरला महिला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्या. तीन दिवसांपूर्वी त्या घरी असताना, त्यांना संजीव रॉय नावाने पोलिस अधिकाऱ्याचा कॉल आला. त्याने महिलेला मुंबईतील कुलाबा पोलिस ठाण्यातून बोलत असल्याचे सांगितले. तसेच त्याने तुमच्या खात्यातून मनी लॉड्रिंग झाल्याची बतावणी केली. तसेच अटक वॉरन्टही पाठविला. .याप्रकरणी एटीएस आणि इतर सुरक्षा संस्थांनी गुन्हा दाखल केला असून तुम्हाला ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर दहशतवादविरोधी पथकाकडे त्याने कॉल ट्रान्सफर केला. तिथे दोन जण पोलिसांच्या गणवेशात होते. त्यांनीही गुन्ह्याची माहिती देत कारवाईची धमकी दिली. तसे कागदपत्र त्यांच्या व्हॉट्सॲपवर पाठविले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.या प्रकाराने महिला घारबल्याने सायबर चोरट्याने त्यांना त्यातून सुटका करायची असल्यास बॅंकेच्या खात्यात रक्कम टाकण्यास सांगितले. भीतीपोटी महिलेने सायबर चोरट्याच्या खात्यात १२ लाख रुपये वळते केले. दरम्यान फसवणूक झाल्याचे कळताच, महिलेने सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बळीराम सुतार यांच्या पथकाने सायबर गुन्हेगाराचा शोध सुरू केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.