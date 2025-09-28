नागपूर

Chandrashekhar Bawankule: सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम; चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी काढून देण्याचे अधिकार

Nagpur News: अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असले तरी पंचनाम्याविना एकही शेतकरी राहणार नाही, असे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहे.
नागपूर : अतिवृष्टीमुळे राज्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असले तरी कुठलाही शेतकरी पंचनाम्याविना राहणार नाही, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहे, असे आश्वासन महसूलमंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिले.

