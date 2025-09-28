Chandrashekhar Bawankule: सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम; चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी काढून देण्याचे अधिकार

नागपूर : अतिवृष्टीमुळे राज्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असले तरी कुठलाही शेतकरी पंचनाम्याविना राहणार नाही, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहे, असे आश्वासन महसूलमंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिले. .बावनकुळे म्हणाले, दररोजचा पाऊस इतका आहे की, शेतकरी शेतात जायलाच घाबरत आहेत. शेतात गेल्यावर त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू येतात. शासनाने पंचनामे सुरू केले आहेत. नुकसानग्रस्तांना मदत देणे हेच सरकारचे प्रमुख काम आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट निधी काढून देण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, मदत तत्काळ पोहोचवली जात आहे. .विरोधकांचे कामच मागणी करणे आहे. पण, आमचे सरकार नियमांनुसार मदत करणार आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ५० हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती; मात्र ती दिली नाही. आज मात्र, आमचे सर्व मंत्री शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करीत असल्याचे बावनकुळे म्हणाले..केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच महाराष्ट्राला संकटात मदत केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधानांकडे आकडेवारी मांडली आहे. महाराष्ट्राला केंद्राकडून मोठी मदत मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Eknath Shinde : अतिवृष्टीच्या संकटात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.तर राहुल गांधी मदत करतील का?राहुल गांधींवर निशाणा साधताना बावनकुळे म्हणाले, शेतकऱ्यांना आम्ही मदत केली नाही तर काय राहुल गांधी मदत करतील का? जबाबदारी आमची आहे आणि ती आम्ही पार पाडत आहोत. नागपूर जिल्ह्यातील नुकसानीबाबत त्यांनी सांगितले, ग्रामीण भागात मी स्वतः भेट देऊन शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधणार आहे. तेथील पंचनाम्यांची स्थिती तपासणार असल्याचे बावनकुळे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.