Chandrashekhar Bawankule : एकही प्लॉट विना रजिस्ट्री राहणार नाही : चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासअंतर्गत गुंठेवारी पद्धतीने घेतलेल्या जागेवर नागरिक अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत..यातील भूखंड आरक्षणामुळे बाधित झाले आहेत. भूखंड नियमितीकरणाबाबत शासन धोरण तयार करीत आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली..गुंठेवारी अंतर्गत असलेल्या अभिन्यासात नगर भूमापन विभागाने मोजणी केल्यानंतर त्याच्या नियमितीकरणाची कार्यवाही सुरू होते. यात कार्यपद्धती निश्चित केली जात असून गुंठेवारीत असलेल्या सर्वांना याचा दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. .नागपूरचा विचार करता गुंठेवारीच्या मोजणीचे अधिकार नासुप्र, नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) ला देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. याबाबत जमाबंदी आयुक्तांना तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले..मोजणीसाठी लागणारे मनुष्यबळ निवृत्त झालेले मोजणी अधिकारी, या क्षेत्रातील अनुभवी लोकांचे पॅनल करून नियमानुसार याला गती देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी बैठकीत सांगितले. .Chh. Sambhajinager Sand Mafia : फुलंब्रीत वाळूमाफिया पुन्हा शिरजोर! तहसीलचे प्रवेशद्वार तोडून हायवा नेला चोरून.नासुप्रच्या विविध विकासकामांसंदर्भात बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजनभवन येथे बैठक झाली. बैठकीस खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार कृपाल तुमाने, आमदार डॉ. नितीन राऊत, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रवीण दटके व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.