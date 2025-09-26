नागपूर

Chandrashekhar Bawankule : एकही प्लॉट विना रजिस्ट्री राहणार नाही : चंद्रशेखर बावनकुळे

Nagpur Improvement Trust: नागपूर सुधार प्रन्यास अंतर्गत गुंठेवारी पद्धतीने घेतलेल्या जागेच्या नियमितीकरणासाठी शासन धोरण तयार करीत आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासअंतर्गत गुंठेवारी पद्धतीने घेतलेल्या जागेवर नागरिक अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत.

