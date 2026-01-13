नागपूर

Chandrashekhar Bawankule: विकासाचा अजेंडा टाळून संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची राज व उद्धव ठाकरेंवर टीका!

नागपूर: विकासाचा अजेंडा बाजूला ठेवत राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे भावनिक पद्धतीने बोलून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.

