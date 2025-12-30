नागपूर

Blood Transfusion: मेडिकल, मेयो, डागात रक्त संक्रमणाचा धोका; सरकारी रक्तपेढ्यांना संसर्ग रोखणाऱ्या ‘नॅट’ तंत्रज्ञानाची प्रतीक्षा!

Maharashtra hospitals Blood Bank Safety issue: नॅट तंत्रज्ञानाच्या प्रतीक्षेत सरकारी रक्तपेढ्या; निधी मंजुरीनंतरही अंमलबजावणी शून्य
Government blood bank staff collecting and testing blood samples at a hospital.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-केवल जीवनतारे

नागपूर: रक्तदानातून एका शरीरातील आजार दुसऱ्या शरीरात जाऊ नये म्हणून ‘नॅट'' तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. मेडिकल, मेयो, डागासह राज्यातील सर्वच रक्तपेढ्या या तंत्रज्ञानाने विकसित करण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. परंतु ही घोषणा हवेतच विरली.

