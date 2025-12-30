Blood Transfusion: मेडिकल, मेयो, डागात रक्त संक्रमणाचा धोका; सरकारी रक्तपेढ्यांना संसर्ग रोखणाऱ्या ‘नॅट’ तंत्रज्ञानाची प्रतीक्षा!

-केवल जीवनतारे नागपूर: रक्तदानातून एका शरीरातील आजार दुसऱ्या शरीरात जाऊ नये म्हणून ‘नॅट'' तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. मेडिकल, मेयो, डागासह राज्यातील सर्वच रक्तपेढ्या या तंत्रज्ञानाने विकसित करण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. परंतु ही घोषणा हवेतच विरली..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.विशेष असे की, मेडिकलमधील रक्तपेढी ‘नॅट'' तंत्रज्ञानाने विकसित करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून १२ कोटींचा निधी पाच वर्षांपूर्वी मंजूर झाला होता. मात्र हा निधी पोहोचलाच नाही. अद्यापही मेडिकल, मेयोसह डागाची रक्तपेढी नॅट तंत्रज्ञानापासून दूर असल्याची माहिती पुढे आली आहे. उपचारादरम्यान रुग्णांसाठी वापरात येणारे रक्त शुद्ध आहे की नाही, याची खात्री नॅट तंत्रज्ञानातून होते. काविळीपासून तर एचआयव्हीपर्यंतचे गंभीर आजार रक्ताद्वारे पसरू नयेत म्हणून नॅट तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो..रक्ताचे नमुने या तंत्रज्ञानातून विकसित केलेल्या यंत्रावर लोड केले जातात. काही वेळाने रक्तातील दोषांसहित गुणधर्म या चाचणीतून पुढे येतात. मेडिकलच्या रक्तपेढीत कधीकाळी अवघ्या पाच ते सात हजार रक्तपिशव्या गोळा होत असत. परंतु अलीकडे १४ हजार रक्तपिशव्या गोळा करण्याचा विक्रम मेडिकलच्या रक्तपेढीने नोंदवला आहे. यामुळे आदर्श रक्तपेढीचा दर्जा मेडिकलला मिळाला, मात्र नॅट तंत्रज्ञान मिळाले नाही. मुंबईच्या जे. जे. हॉस्पिटल, पुण्याचे बीजे आणि मेडिकलमध्ये अद्ययावत मेट्रो ब्लड बॅंक लवकरच साकारली जाईल, असेही सांगण्यात आले होते..नागपूर तिसऱ्या क्रमांकावरऐच्छिक रक्तदात्यांची संख्या वाढत आहे. राज्यात दरवर्षी १५ ते १६ लाख रक्तपिशव्या रक्तदानातून संकलित होतात. पुणे विभागात सर्वाधिक तीन ते साडेतीन लाखांवर रक्तपिशव्या गोळा होतात. त्या पाठोपाठ मुंबईत दोन-अडीच लाखांवर रक्तपिशव्या गोळा होतात. तर नागपूर विभागात दरवर्षी दीड लाखांपेक्षा अधिक रक्तपिशव्या संकलित होतात. रक्त संकलनात नागपूर राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, मात्र शासकीय रक्तपेढ्या नॅट तंत्रज्ञानाने कधी विकसित होतील, असा सवाल सेवा फाउंडेशनचे राज खंडारे यांनी केला आहे..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....दरमहा ३ हजार रुपये आणायचे कुठून?खासगी रक्तपेढीत नॅट तपासणीसाठी सवलतीच्या दराचा विचार करता १५०० रुपये एका वेळेच्या तपासणीचा खर्च येतो. महिन्यात दोनदा रक्ताची गरज पडल्यास ३ हजार रुपये गरिबांनी आणायचे कुठून. पैसे नसल्याने ८० टक्के रुग्णांना सरकारी रुग्णालयाचा आधार असतो. अशावेळी सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध असलेले ‘होल ब्लड’ किंवा ‘रक्त घटक’ हेच पर्याय आहेत. नॅटयुक्त तपासणी होत नसल्याने त्यांना मिळणारे रक्त कितपत शुध्द आहे, याची खात्री नसते. यामुळे सिकलसेल, थॅलेसेमियाबाधित मुलांना शुद्ध अर्थात नॅटयुक्त रक्त उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी पेशंट राईट्स फोरमचे राज खंडारे यांनी अभियान सुरू केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.