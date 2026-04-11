Melghat Road: मेळघाटातील कोसोदूर रस्ते बेवारस; जटिल नियमांमुळे स्थानिकांना यातना, चिखलदरा-सेमाडोह मार्ग दयनीय!

-नारायण येवलेचिखलदरा (जि. अमरावती) : मेळघाटात धारणी व चिखलदरा, असे दोन तालुके येतात. या दोन्ही तालुक्यांमध्ये अतिशय दुर्गम भागातील गावांमध्ये अजूनही चांगले रस्ते पोहोचलेले नाहीत. या भागातील आदिवासी बांधवांना कच्च्या रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागतो. काही गावांमध्ये एसटी महामंडळाच्या बसेस येत नाहीत. मोठे कोणतेही वाहन जात नाही, अशा अनेक समस्या अजूनही मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना सहन कराव्या लागतात. .मेळघाटातील रस्त्यांकडे शासनाचे नेहमीच दुर्लक्ष होत आले आहे. यासोबतच फॉरेस्ट व व्याघ्रप्रकल्पाचे जटिल नियम आडवे येत असल्यामुळे अनेक रस्ते बांधण्याची परवानगीसुद्धा वनविभागाकडून देण्यात येत नाही. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. गावामध्ये पोहोचण्यासाठी चांगले रस्ते नाहीत. परिणामी कुपोषण व बालमृत्यूमध्ये माता मृत्यूचे प्रमाणसुद्धा वाढत आहे. .पावसाळ्यात या गावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दरवर्षी पावसाळ्यात हतरू परिसरातील शेकडो गावांचा संपर्क तुटतो. अशावेळी या भागातील नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो, तरी प्रशासनाने व वनविभागाने या भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची परवानगी द्यावी. या भागात पक्के रस्ते व्हावेत, या उद्देशाने सर्व विभागाने एकमेकांशी समन्वय साधून विकास करावा, अशी मागणी नागरिकांची आहे..मेळघाटात वनविभाग रस्ते बनवण्याची परवानगी देत नाही. सेमाडोह ते रायपूर मार्गे हतरू हा रस्ता अतिशय खराब आहे. मेळघाटातील अनेक रस्ते अजूनही वनविभागाच्या परवानगीमुळे अडलेले आहेत.-नानकराम ठाकरे, सामाजिक कार्यकर्ते.