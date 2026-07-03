Nagpur: रोबोटद्वारे महिलेच्या किडनीवर यशस्वी शस्त्रक्रिया; सुपरच्या युरोलॉजी विभागाचे यश; रुग्ण महिलेला मिळाली वेदनेतून मुक्ती

नागपूर: मेडिकलशी संलग्न सुपर स्पेशालिटीमध्ये अत्याधुनिक आरोग्यसेवेच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल टाकले आहे. मेडिकलनंतर सुपरमध्ये रोबोटची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी युरोलॉजी विभागातील डॉक्टरांनी ५० वर्षीय महिलेच्या किडनीवर (राईट रोबोटिक नेफ्रेक्टॉमी) यशस्वी रोबोटिक शस्त्रक्रिया केली. .संबंधित महिलेला दीर्घकाळापासून मुतखड्याचा त्रास होता. त्यामुळे उजव्या बाजूची किडनी निकामी झाली होती. तपासण्यांचे अहवाल लक्षात घेता युरोलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. धनंजय सेलूकर यांच्या नेतृत्वातील वैद्यकीय पथकाने रोबोटच्या साहाय्याने अचूक आणि सुरक्षित पद्धतीने गुरुवारी (ता. २) शस्त्रक्रिया केली. यात डॉ. महेश बोरीकर, डॉ. निखिलेश जिभकाटे, डॉ. विशाल नारखेडे, डॉ. दर्शन राठी, डॉ. तुकाराम डोळस, डॉ. प्रतीक निशार, डॉ. अर्पित देव, डॉ. ऋषिकेश राठोड, डॉ. अरुण गोखले, डॉ. चैतन्य डाके यांचे मोलाचे योगदान होते..Unclaimed Bank Deposits : जुन्या बंद पडलेल्या बँक खात्यात पैसे विसरलात? 'या' सोप्या पद्धतीने पुन्हा मिळेल रक्कम; RBI ची नवी डिजिटल सुविधा .रुग्णालय प्रशासक डॉ. शैलेश गहूकर, डॉ. भूषण महाजन यांच्यासह सर्जरी विभागाचे डॉ. भूपेश तिरपुडे, डॉ. गायत्री देशपांडे, डॉ. हेमंत भानारकर यांच्यासह बधिरीकरणशास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ. एल. एफ. वली , डॉ. अफरीन खोजा, डॉ. श्रेयस देशमुख, डॉ. श्रीकांत, डॉ. मृणालचे सहकार्य लाभले. नर्सिंग स्टाफ हेमा श्रीरामे, कल्याणी मस्के, शीतल कुसरकर, जितेंद्र शुक्ला, नीलेश चौधरी, मनीषा सावळे, दुर्गा मुक्तेवार, गुंजन बेंद्रे, आयुषी पुडके तसेच सहायक माधुरी, विद्या, संगिता, गंगा, श्याम, सौरभ, रघुनाथ यांनीही परिश्रम घेतले..रोबोट गरिबांसाठी वरदानमेडिकलमध्ये दोन वर्षांपासून रोबोटिक शस्त्रक्रिया होत असून साडेचारशे शस्त्रक्रिया झाल्या. नुकतेच सुपरमध्ये रोबोट पोहोचला आणि पहिली शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी रोबोट वरदान ठरत आहे. मेडिकल-सुपरमध्ये जागतिक दर्जाचे उपचार मिळत असल्याची भावना अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांनी व्यक्त केली..अवयव प्रत्यारोपणासाठीही रोबोट सज्जगरीब सर्वसामान्यांसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा मिळत आहे. आठवडाभर रोबोटिक शस्त्रक्रिया होणार असल्याने किडनी, कॅन्सरवरील शस्त्रक्रिया प्रभावीपणे होतील. त्याचप्रमाणे किडनी, यकृत प्रत्यारोपणासाठीही सुपरमध्ये रोबोट सज्ज असल्याचे डॉ. गजभिये म्हणाले..Raigad News: महाड-वरंध घाटात भीषण दरड कोसळली; महाड-पुणे मार्ग पूर्णपणे बंद, वाहनचालकांची मोठी गैरसोय!."रोबोटद्वारे पहिल्याच दिवशी युरोलॉजी विभागात यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली, ही समाधानकारक बाब आहे. रोबोटमुळे संसर्गाचा कमी धोका कमी झाला. कमी रक्तस्राव आणि कमी वेदना होतात. रुग्ण लवकर बरा होऊन कमी कालावधीत घरी परतण्यास मदत होते."- डॉ. धनंजय सेलूकर, युरोलॉजी विभागप्रमुख, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.