Ramdas Athawale: बारा वर्षांनंतरही सत्तेत योग्य वाटा नाही; रिपाइं आठवले गटाला संधीची प्रतीक्षा, कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर

-केवल जीवनतारेनागपूर: रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी गेल्या बारा वर्षांपासून भाजपसोबत युतीचे राजकारण केले. मात्र, या दीर्घ राजकीय प्रवासात पक्षाला सत्तेत अपेक्षित वाटा मिळाला नाही. पक्षाला एकही विधान परिषद सदस्य मिळू शकला नाही, यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.आंबेडकरी चळवळीतून उभा राहिलेला रिपब्लिकन पक्ष आज सत्तेच्या समीकरणात सहभागी असला, तरी तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या प्रश्नांना अपेक्षित राजकीय ताकद मिळत नसल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ‘सत्तेत सहभाग असूनही आठवले गटाच्या रिपाइंला राजकारणात काय मिळाले’ हा सवाल कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित होत आहे..रिपाइंची ओळख आंबेडकरी चळवळीशी जोडली आहे. मात्र, दीर्घकाळ सत्ताधारी आघाडीसोबत राहिल्याने पक्षाच्या आठवले गटाची स्वतंत्र आंबेडकरी राजकीय भूमिका संपली आहे, अशी चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. यामुळे पक्षाची आंबेडकरी समाजातील विश्वासार्हता कमी होत असल्याची भावना वाढीस लागली आहे. केवळ सत्तेतील सहभागापेक्षा समाजाच्या प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेणे आणि चळवळीशी नाते मजबूत करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात देशभरात होत असलेल्या आंदोलनांकडे रिपाइंने स्वतंत्रपणे पाहण्याची वेळ आली आहे..काँग्रेसच्या काळात मिळाला सत्तेत सहभागआठवले काँग्रेससोबत असताना सत्तेतील वाटा सहज मिळत होता. आठवलेंच्या रिपाइंतून टी. एम. कांबळे, सुमंतराव गायकवाड, प्रीतमकुमार शेगावकर, दयानंद मस्के यांच्यासह विदर्भातील अनिल गोंडाने यांना विधान परिषदेवर संधी मिळाली होती, तर चंद्रकांत हंडोरे यांना मुंबईचे महापौरपदही मिळाले होते, हा इतिहास कार्यकर्त्यांनी सांगितला..आता निर्णय घेण्याची वेळकार्यकर्ता म्हणून कारकीर्द सुरू करणारे रामदास आठवले यांनी रिपाइं नेते अशी प्रतिमा निर्माण केली. त्यांनी भाजपसोबत जाण्याचा घेतलेला राजकीय निर्णय ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरला. परंतु, आज पुन्हा आंबेडकरी चळवळीशी जुळण्यासाठी पुन्हा एकदा ‘टर्निंग पॉइंट’चा विचार करावा अशी जोरदार चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.सत्तेतील सहभाग आणि आंबेडकरी चळवळीशी असलेली बांधिलकी यात समतोल साधणे रिपाइंसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. सत्तेत सहभाग मिळत नाही. यामुळे पदापेक्षा समाजाच्या प्रश्नांवर भूमिका घेण्याची वेळ आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा पक्षाच्या व्यापक राजकीय पुनर्बांधणीसाठी वापर होणे आवश्यक आहे.- राजन वाघमारे, मीडिया प्रभारी, रिपाइं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.