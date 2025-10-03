100 Years Of RSS : रेशीम बागेत चैतन्य अन्‌ उत्साह; संघ शताब्दी विजयादशमीला हजारो स्वयंसेवकांची गर्दी

नागपूर : संघ शताब्दीनिमित्त आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव अत्यंत उत्साहात साजरा झाला. उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसरात गणवेशातील हजारो स्वयंसेवक एकत्र येत होते..चैतन्य, उत्साहाने वातावरण भारलेले होते. येथील धावपळीलाही शिस्त होती. ध्वनिक्षेपकावरून दिल्या जाणाऱ्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करीत स्वयंसेवक आपापल्या स्थानी जात होते.घाट रोडपासूनच पोलिस बंदोबस्त होता. पोलिसांबरोबर व्यवस्थेतील संघ स्वयंसेवकही गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी मदत करीत होते. पार्किंग व्यवस्थेचे नियोजन चोख असल्याने कुठेही गोंधळ गडबड नव्हती. कार्यक्रम परिसरात सारी व्यवस्था संघ स्वयंसेवक सांभाळत होते..निमंत्रितांना त्यांच्या स्थानी स्थानापन्न करणे, पाण्याच्या बाटल्या पुरवणे, कचरा उचलणे आदी सारी कामे स्वयंसेवक हसतमुखाने करीत होते. सात वाजून ३९ मिनिटे आणि ६० सेकंदाने सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवतांचे अतिथींसह आगमन झाले. शस्त्रपूजनानंतर मान्यवरांंनी व्यासपीठावर स्थान ग्रहण केले..व्यासपीठावर सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत, प्रमुख अतिथी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, विदर्भ प्रांत संघचालक दीपक तामशेट्टीवार, विदर्भ प्रांत सहसंघचालक श्रीधर गाडगे, महानगर संघचालक राजेश लोया उपस्थित होते. स्वागत प्रणाम, स्वागत धून वाजल्यानंतर हजारो स्वयंसेवक व उपस्थितांच्या साक्षीने, घोषाच्या नादमयी सुरावटींसह केसरिया ध्वज निळ्या आकाशात फडकला. त्या वेळी सूर्याच्या सोनेरी किरणांनी सारा परिसर तेजोमय झाला होता. योगासने, घोष वादनानंतर हजारो कंठातून ‘वयं सर्वे सहोदरा’ हे सांघिक गीत सादर झाले तेव्हा उपस्थितांच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले..योग्यता नसलेले सत्तेत, चांगले लोक राजकारणापासून दूर राहणं ही चूक; RSSच्या विजयादशमी सोहळ्यात रामनाथ कोविंद काय म्हणाले?.संघ शताब्दी वर्षाचा आजचा उत्सव कृतज्ञ स्मरणाचा व दृढ संकल्पाचा असल्याचे महानगर संघचालक राजेश लोया यांनी प्रास्ताविकातून सांगितले. राजेश लोया यांनी प्रमुख अतिथी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा परिचय करून दिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शताब्दी वर्षानिमित्त शुभेच्छा देत संघाच्या कार्याचा गौरव करणाऱ्या दलाई लामांच्या संदेशाचे वाचन श्रीधर गाडगे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.