नागपूर

100 Years Of RSS : रेशीम बागेत चैतन्य अन्‌ उत्साह; संघ शताब्दी विजयादशमीला हजारो स्वयंसेवकांची गर्दी

RSS celebrated its centenary Vijayadashami in Nagpur : नागपूरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शताब्दी विजयादशमी उत्सव उत्साहात साजरा झाला. डॉ. मोहन भागवत, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपस्थित होते.
100 Years Of RSS

100 Years Of RSS

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : संघ शताब्दीनिमित्त आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव अत्यंत उत्साहात साजरा झाला. उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसरात गणवेशातील हजारो स्वयंसेवक एकत्र येत होते.

Loading content, please wait...
Mohan Bhagwat
Nagpur
political
RSS
Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com