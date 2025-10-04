100 Years Of RSS: परम वैभवम् ने तू मे तत् स्वराष्ट्रम; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव उत्साहात

नागपूर : संघ शताब्दीनिमित्त आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव उत्साहात साजरा झाला. उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसरात गणवेषातील हजारो स्वयंसेवकांच्या उपस्थितीत चैतन्य, उत्साहाने वातावरण भारलेले होते..एकीकडे धावपळ सुरू होती मात्र त्या धावपळीलाही शिस्त होती. ध्वनिक्षेपकावरून दिल्या जाणाऱ्या सुचनांचे तंतोतंत पालन करीत स्वयंसेवक आपापल्या स्थानी जात होते.७ वाजून ३९ मिनटे आणि ६० सेकंदाने सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवतांचे अतिथींसह व्यासपीठावर आगमन झाले..शस्त्रपूजनानंतर मान्यवरांंनी स्थान ग्रहण केले. व्यासपीठावर सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत, प्रमुख अतिथी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, विदर्भ प्रांत संघचालक दीपक तामशेट्टीवार, विदर्भ प्रांत सहसंघचालक श्रीधर गाडगे, महानगर संघचालक राजेश लोया उपस्थित होते..स्वागत प्रणाम झाल्यानंतर व स्वागत धून वाजल्यानंतर हजारो स्वयंसेवक व उपस्थितांच्या साक्षीने घोषाच्या नादमयी सुरावटीसह केसरीया ध्वज निळ्या आकाशात फडकला. त्यावेळी सूर्याच्या सोनेरी किरणांनी सारा परिसर तेजोमय झाला होता. योगासन, घोष वादनानंतर हजारो कंठातून ‘वयं सर्वे सहोदरा’ हे सांघिक गीत सादर झाले तेव्हा उपस्थितांच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले होते..संघ शताब्दी वर्षाचा आजचा उत्सव कृतज्ञ स्मरणाचा व दृढ संकल्पाचा असल्याचे महानगर संघचालक राजेश लोया यांनी प्रास्ताविकातून सांगितले. स्वयंसेवकांचे जीवन देशहितासाठी समर्पित असावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. राजेश लोया यांनी प्रमुख अतिथी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा परीचय करून दिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शताब्दी वर्षानिमित्त शुभेच्छा देत संघाच्या कार्याचा गौरव करणाऱ्या दलाई लामांच्या संदेशाचे वाचन श्रीधर गाडगे यांनी केले. ‘विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण चल रहे, संघ चरण बढ रहे’, हे वैयक्तिकगीत संघ स्वयंसेवकाने सादर केले..शिस्तीचा अनोखा सोहळाघाट रोडपासूनच पोलिस बंदोबस्त होता. पोलिसांबरोबर व्यवस्थेतील संघ स्वयंसेवकही गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी मदत करीत होते. पार्किंग व्यवस्थेचे नियोजन चोख असल्याने कुठेही गोंधळ नव्हता. कार्यक्रम परिसरात सर्व व्यवस्था संघ स्वयंसेवक सांभाळत होते. निमंत्रितांना स्थानापन्न करणे, पाण्याच्या बाटल्या पुरवणे, कचरा उचलणे आदी सारी कामे स्वयंसेवक हसतमुखाने करीत होते..क्षणचित्रेसंघ प्रार्थनेच्या वेळी रामनाथ कोविंद यांनीही प्रणाम स्थितीत प्रार्थना म्हटली.कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आदीसंघ गणवेषात उपस्थित होते.संघ स्वयंसेवक सर्व आज्ञांचे पालन करताना दिसले. उपस्थित नेत्यांनीही संघ प्रार्थना प्रणाम स्थितीत म्हटली.पत्रकार कक्षात विदेशी पत्रकार मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. त्यांना ट्रान्सलेटर देण्यात आले होते.मुख्य व्यासपीठासमोर फुलांची रांगोळी रेखाटली होती.घोष वादन व संघ स्वयंसेवकांच्या शिस्तबद्ध कवायतींना उपस्थितांनी दाद दिली.रामनाथ कोविंद यांनी त्यांच्या भाषणाचा शेवट ‘भारत माता की जय’ ने केला.व्यासपीठावर बॅकड्रापवर संघ चरण बढ रहे... या ओळी लिहिलेल्या होत्या.शस्त्र पूजनाच्या बॅक राऊंडला ‘शस्त्रे रक्षिते राष्ट्र, शास्त्र चिंता प्रवर्तते’ या ओळी होत्या.सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत यांनी उद्बोधनाच्या आधी गुरू तेगबहादुर, महात्मा गांधी व लालबहादुर शास्त्री यांना अभिवादन केले..योग्यता नसलेले सत्तेत, चांगले लोक राजकारणापासून दूर राहणं ही चूक; RSSच्या विजयादशमी सोहळ्यात रामनाथ कोविंद काय म्हणाले?.उत्सवाला उपस्थित विशेष पाहुणेलेफ्टनंट जनरल रामाप्रताप, संजीव बजाज, के. व्ही कार्तिक, स्वामी शंकरानंद गिरी, घाना, माजी आरोग्यमंत्री डाॅ. झ्वेली मिखेजे व व्यावसायिक नोमोन्डो माकोन्गो दक्षिण आफ्रिका, भीष्म रंन्सी ब्रह्मांकुल, थाई राजघराण्याचे राॅयल ब्राह्मण, प्रो. सोफना श्रीचंपा, थायलंड, पुटू यरिन जेंटा मरुंग व आयडा आयू पुर्नामा व नी माडे यू रिसांथी, बाली, जिम गेराख्टी, मेगन मेकार्डल, जेसन विलिक, निकलस क्लेरमोन्ट, डब्लिन, लेना बेल, माईक वाॅटसन, बिल ड्रेग्झेल सर्व अमेरिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.