नागपूर

100 Years Of RSS: परम वैभवम् ने तू मे तत् स्वराष्ट्रम; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव उत्साहात

Mohan Bhagwat: नागपुरमधील रेशीमबाग स्मृती मंदिर परिसरात संघ शताब्दीनिमित्त विजयादशमी उत्सव उत्साहात पार पडला. हजारो स्वयंसेवक, प्रमुख मान्यवर आणि सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम झाला.
100 Years Of RSS

100 Years Of RSS

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : संघ शताब्दीनिमित्त आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव उत्साहात साजरा झाला. उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसरात गणवेषातील हजारो स्वयंसेवकांच्या उपस्थितीत चैतन्य, उत्साहाने वातावरण भारलेले होते.

Loading content, please wait...
Mohan Bhagwat
Nagpur
festival
RSS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com