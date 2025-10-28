Nagpur News: हिवाळी परीक्षा नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून! नव्या कंपनीकडे कारभार; अधिकृत वेळापत्रक दहा दिवसांनी

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या हिवाळी परीक्षेचा मुहूर्त अखेर निघाला असून नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात विद्यापीठाच्या परीक्षेचा पहिला टप्पा सुरू होणार असल्याची माहिती आहे..अद्याप परीक्षा विभागाकडून अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले नसल्याचे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे. दहा दिवसांत वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यंदा नव्या कंपनीच्या हाती परीक्षेची जबाबदारी असेल. परीक्षेची प्रक्रिया नेमकी कशी पार पाडली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..विद्यापीठाकडून चार टप्प्यांत हिवाळी परीक्षा पार पाडली जाते. त्यात १ हजार ८१ अभ्यासक्रमांचा समावेश होतो. पहिल्या टप्प्यात साधारणतः पुरवणी परीक्षांचा समावेश होतो. जवळपास ३५० परीक्षांचा यात समावेश असून दुसऱ्या टप्प्यात शंभराहुन अधिक परीक्षांचा, तर तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यात महत्त्वपूर्ण सहाशेहून अधिक परीक्षांचा समावेश होतो..चार जिल्ह्यांतील १३६ परीक्षा केंद्रांवरून हिवाळी परीक्षा घेतली जाणार आहे. गेल्यावर्षी विद्यापीठाच्या सत्र २, ४, ६ आणि ८ मधील माजी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांना १५ ऑक्टोबरपासून सुरुवात झाली होती. तर हिवाळी नियमित परीक्षा १६ नोव्हेंबरपासून घेण्याचे नियोजन परीक्षा विभागाने केले होते..महाविद्यालयीन स्तरावर विद्यापीठाच्या सत्र १, ३, ५ व ७ च्या नियमित परीक्षा १६ नोव्हेंबरपासून सुरू झाल्या होत्या. यावर्षी परीक्षा घेणाऱ्या जुन्या कंपनीकडून कंत्राट काढून नव्या कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या परीक्षांना किमान वीस दिवस उशीर होत आहे. काही वर्षांपूर्वी विद्यापीठाकडून असाच प्रयोग करण्यात आला होता. यावेळी परीक्षांचे निकाल सहा महिने लांबले होते. यावेळी परीक्षेची जबाबदारी नवीन कंपनीकडे असल्याने पुन्हा गोंधळ उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Pune News : विद्यापीठाच्या हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार.गोंधळ टाळण्यासाठी नियोजनविद्यापीठाच्या परीक्षांमध्ये दरवर्षी अनेकदा गोंधळ होताना दिसतो. त्यावरून विद्यापीठाला विद्यार्थी आंदोलनाचा सामना करावा लागतो. योग्य काळजी घेण्यासाठी प्रशासनाने अनेकदा अधिकारी आणि महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतल्या असून परीक्षा पारदर्शकपणे पार पाडण्याचे नियोजन केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.