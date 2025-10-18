Anti-Corruption Action:'नागपूरात एआरटीओसह लिपिक ‘एसीबी’च्या जाळ्यात'; गिट्टीचा ट्रक सोडविण्यासाठी चार हजारांची लाच घेताना अटक

नागपूर: ओव्हरलोड ट्रक सोडविण्यासाठी चार हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यासह कनिष्ठ लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने शुक्रवारी (ता.१७) सायंकाळी रंगेहाथ पकडले. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.अनुप सानप असे ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याचे तर मोहन दिवटे असे कनिष्ठ लिपिकाचे नाव आहे. विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण आरटीओकडून काही दिवसांपूर्वी एका ट्रकवर ओव्हरलोड गिट्टी नेत असल्याने ट्रक मालकावर ५० हजार ७५० रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर ट्रक सोडविण्यासाठी मालकाने आरटीओ कार्यालय गाठून दंड भरून ट्रक सोडविण्याची विनंती केली. .मात्र, सानप यांनी मोहन दिवटे या कनिष्ठ लिपिकाच्या मदतीने तो ट्रक क्रॉसिंग न करता सोडविण्यासाठी पाच हजार रुपयांची मागणी केली. यावेळी तक्रारकर्ता चार हजार रुपये देण्यास तयार झाला. मात्र, याविरोधात त्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली.तक्रारीची शहानिशा करीत पोलिस अधीक्षक डॉ. दिंगबर प्रधान, अपर पोलिस अधीक्षक माधुरी बाविस्कर, विजय माहुलकर, यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक राजकिरण येवले, जितेंद्र वैरागडे, हवालदार भरत ठाकूर, शिपाई हेमराज गांजरे, दिपाली भगत, होमेश्वर वाईलकर, राजेंद्र जांभुळकर यांनी सापळा रचला. .शुक्रवारी सायंकाळी मोहन दिवटे याने चार हजार रुपये स्वीकारताच त्याला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्याने अनुप सानप यांच्या सांगण्यावरून पैसे घेतल्याची माहिती दिली. त्यावरून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली. यापूर्वीही ग्रामीणसह शहर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने कारवाई करीत अनेकांना ताब्यात घेतले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.एआरटीओकडे सापडली ६५ हजार रोखग्रामीण प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात कनिष्ठ लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात अटक केली. यावेळी त्याने सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनुप सानप यांच्या सांगण्यावरून पैसे घेतल्याची माहिती दिली. यावेळी एसीबीच्या पथकाने सानप यांच्या कार्यालयाची तपासणी केली असता, त्यांच्याकडे ६५ हजार रुपयांची रोख आढळून आली. एसीबीच्या सुत्रांकडून जप्त करण्यात आलेली रोख रक्कम हे दररोजचे कलेक्शनमधील असल्याचे समजते. यापूर्वी आरटीओ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कलेक्शनच्या वादामुळे चांगलेच चर्चेत आले आहे. असे असताना, आता एका अधिकाऱ्याच्या खिशात पैसे सापडल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. त्यामुळे एसीबीच्या रडारवर आता वरिष्ठ अधिकारीही येण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.