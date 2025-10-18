नागपूर

Anti-Corruption Action:'नागपूरात एआरटीओसह लिपिक ‘एसीबी’च्या जाळ्यात'; गिट्टीचा ट्रक सोडविण्यासाठी चार हजारांची लाच घेताना अटक

Nagpur Clerk and RTO Official Caught in ACB Net: शुक्रवारी सायंकाळी मोहन दिवटे याने चार हजार रुपये स्वीकारताच त्याला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्याने अनुप सानप यांच्या सांगण्यावरून पैसे घेतल्याची माहिती दिली. त्यावरून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली.
Nagpur ACB arrests RTO employee and clerk in bribery case involving stone truck clearance; investigation underway.

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: ओव्हरलोड ट्रक सोडविण्यासाठी चार हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यासह कनिष्ठ लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने शुक्रवारी (ता.१७) सायंकाळी रंगेहाथ पकडले.

