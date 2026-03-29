Nagpur News: युद्धाच्या झळांनी ग्रामीण भाग होरपळतोय; डिझेलअभावी शेतीकामात अडथळा: पेट्रोल पंपावर वाहनधारकांनी गर्दी

साखरखेर्डा: आखाती देशातील युद्धाच्या झळा साखरखेर्डा पर्यंत पोहोचल्या असून डिझेल टंचाई निर्माण होण्याच्या शंकेने साखरखेर्डा येथील पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. डिझेल, पेट्रोल विलंबाने मिळत असल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतीकामात अडथळा निर्माण होऊन शेतीची कामे खोळंबली आहेत. साखरखेर्डा येथे दोन पेट्रोल पंप आहेत. मात्र गेल्या सप्ताहापासून या पंपावर नियमितपणे पेट्रोल मिळत नसल्याच्या वाहनधारकांच्या तक्रारी आहेत. कधी पंप चालू असतात तर कधी इंधन संपल्याचे सांगितले जाते. .शुक्रवारी (ता.२७) टॅंकर येणार असल्याचे वृत्त पसरताच येथील दोन्ही पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. पेट्रोल -डिझेल भरून घेण्यासाठी वाहनधारकांनी गर्दी केली. ट्रॅक्टरला डिझेल अभावी शेतीची कामे खोळंबली आहेत. एकीकडे शासन इंधनाची कोणतीही टंचाई नसल्याचे सांगत आहे मात्र वास्तवात दुसरीकडे पेट्रोल आणि डिझेल मिळत नसल्याने ग्राहकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. असाच प्रकार येथेही घडला आहे..अनेक वाहन धारक ट्रॅंक्टर साठी डिझेल मिळावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत . याअगोदर शेतकरी पेट्रोल पंपावर ट्रॅक्टर वाहन न आणता २० लिटर डिझेल भरुन एका कॅनमध्ये नेत होते. परंतू आता नियमानुसार कॅनमध्ये डिझेल मिळत नसल्याने वाहनच पेट्रोल पंपावर डिझेल भरण्यासाठी आणावे लागत असल्याने पंपावर दूर पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. येथील पंपावर आठवड्यातून एकदा तथा दोन वेळा टॅंकर उपलब्ध होते . त्यात शासकीय सुट्या यामुळे पंप चालकांना पेट्रोल आणि डिझेल लवकर मिळत नाही . त्याचा परिणाम शेतकरी व्यवसायाशी निगडीत ट्रॅक्टर वाहनांवर झाला आहे..साखरखेर्डा भागातील शेकडो ट्रॅक्टर पेट्रोल पंपावर उभी आहेत. सध्या रब्बी हंगामात अंतीम टप्प्यात असल्याने एप्रिल व मे महिन्यात शेतकरी शेतीची मशागतीसाठी नांगरणी ,वखरणी रोटाव्हेटर करण्यात व्यस्त आहेत..यापूर्वी बैलजोडींनी होणारी कामे आता संपूर्णतः यंत्रावर अवलंबून असल्याने डिझेल चे महत्व वाढले आहे. एकीकडे शासन म्हणते इंधनाची कोणतीही टंचाई नसून डिझेलचा पुरवठा व्यवस्थित चालू आहे . टंचाई ही अफवा आहे . तर दुसरीकडे पेट्रोल डिझेलसाठी वाहनधारकांची गर्दी होत असून वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत . यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी भरडल्या जात आहे.