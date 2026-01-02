नागपूर

Nagpur News: नागपुरात भीमा कोरेगाव युद्धातील शहिदांच्या शौर्याला ‘सॅल्यूट’; महार रेजिमेंटच्या सैनिकांची मानवंदना; अनुयायांचे अभिवादन

Mahar Regiment soldiers salute Bhima Koregaon heroes: भीमा कोरेगाव शौर्य दिनानिमित्त दीक्षाभूमीवर महार रेजिमेंटची मानवंदना
Mahar Regiment soldiers paying tribute to Bhima Koregaon martyrs at Deekshabhoomi in Nagpur.

Mahar Regiment soldiers paying tribute to Bhima Koregaon martyrs at Deekshabhoomi in Nagpur.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: शौर्य, सहनशक्ती आणि समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा ही महार रेजिमेंटची ओळख आहे. ५०० महार सैनिकांनी भीमा कोरेगाव येथील १८१८ सालच्या युद्धात पेशव्यांची सत्ता संपुष्टात आणली. भीमा कोरेगाव शौर्य दिनानिमित्त गुरुवारी (ता. १) उपराजधानीतील महार रेजिमेंटच्या दीडशे निवृत्त सैनिकांनी दीक्षाभूमीवर उभारलेल्या भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाच्या प्रतिकृतीला अभिवादन केले.

