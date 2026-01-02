Nagpur News: नागपुरात भीमा कोरेगाव युद्धातील शहिदांच्या शौर्याला ‘सॅल्यूट’; महार रेजिमेंटच्या सैनिकांची मानवंदना; अनुयायांचे अभिवादन

नागपूर: शौर्य, सहनशक्ती आणि समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा ही महार रेजिमेंटची ओळख आहे. ५०० महार सैनिकांनी भीमा कोरेगाव येथील १८१८ सालच्या युद्धात पेशव्यांची सत्ता संपुष्टात आणली. भीमा कोरेगाव शौर्य दिनानिमित्त गुरुवारी (ता. १) उपराजधानीतील महार रेजिमेंटच्या दीडशे निवृत्त सैनिकांनी दीक्षाभूमीवर उभारलेल्या भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाच्या प्रतिकृतीला अभिवादन केले. .माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, समता सैनिक दल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच, माजी सैनिक संघटना, भारतीय बौद्ध महासभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. आंबेडकरी अनुयायी पांढरेशुभ्र वस्त्र परिधान करून कार्यक्रमात सहभागी झाले..महार रेजिमेंटच्या सैनिकांनी महार शौर्य गीत सादर करीत विजयस्तंभाला मानवंदना दिली. यावेळी भंते धम्मप्रकाश, भंते सम्यक बोधी, भंते विनय, ‘सकाळ’ विदर्भ आवृत्तीचे निवासी संपादक प्रमोद काळबांडे, स्मारक समितीचे सदस्य एन. आर. सुटे, विलास गजघाटे, कॅप्टन दत्ता गवई, कॅप्टन संजय खंदारे, वीरसेन तांबे, सत्येंद्र चौरे, पंजाब पाटील, मनोज चव्हाण, कवडूजी तुपे, अरुण जनबंधू, नागसेन मानकर, धनराज चौरपगार, राजेश बनसोड, राजकुमार मेश्राम, अरुण पानतावणे, राजकुमार शेंडे उपस्थित होते. .कॅप्टन संजय खंदारे म्हणाले, भीमा कोरेगाव युद्धात लढलेल्या पूर्वजांच्या गौरवशाली इतिहासाला अभिवादन करण्यासाठी महार रेजिमेंटतर्फे दरवर्षी भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ, चैत्यभूमी आणि महू येथे अभिवादन करण्यात येते. यावर्षीपासून दीक्षाभूमीवर देखील दरवर्षी मानवंदना अर्पण करण्यात येईल, असे कॅप्टन संजय खंदारे यांनी सांगितले..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .\rअध्यक्षीय भाषणातून विलास गजघाटे यांनी समाज आजाही शौर्य आणि पराक्रमी आहे. दीक्षाभूमीवर आपल्या पूर्वजांच्या शौर्याचा इतिहास सांगणारा भीमा कोरेगाव स्मृती कार्यक्रम दरवर्षी घेण्यात येणार आहे, असे सांगत सामाजिक आणि धार्मिक ऐक्याची गरज असल्याचे सांगितले. संचालन शरद मेश्राम यांनी केले. आभार विशाल शुक्ला यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी देवकुमार रंगारी, चित्रकार सुरेश मून, मिलिंद थुल, नितीन बनसोड, आकाश खोब्रागडे, सुरेश वानखेडे, गौतम तायवाडे, सुनील भोसले यांनी परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.